Петър Георгиев: От 30 години се занимавам със спорт, но такива момчета не съм виждал

Световните вицешампиони от 2025 година от националния отбор на България проведоха днес открита тренировка в тренировъчната зала на "Арена СамЕлион" в Самоков.

Тимът, воден от селекционера Джанлоренцо Бленджини, провежда първия етап от подготовката си за Волейболната Лига на нациите.

"Много благодаря на волейболната федерация. Това го направих за баскетбол. Спонсор съм на баскетбола от 34 години. Но това, което направиха от волейбола, е нещо голямо и с удоволствие ги посрещам. От 30 години се занимавам със спорт, но такива момчета не съм виждал. Възхитен съм от тях. Успехите, които постигнаха са страхотни. Надявам се, че и в Лигата сега ще се представят добре. Без условия за работа нищо не се получава. Последните години никой не прави нищо за спорт. Този комплекс го направих сам, въпреки държавата, въпреки община, въпреки всички...", заяви инж. Петър Георгиев, собственик на комплекса "СамЕлион" в Самоков.

