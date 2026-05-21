Цветан Соколов: Дано Дея направи отбор, който да се конкурира с Левски

Бившият капитан на националния отбор на България Цветан Соколов през новия сезон ще играе за родния Дея спорт (Бургас).

"Доста хора бяха изненадани, че избрах Дея спорт, но изборът ми беше консултиран със семейството ми. Аз от 18-годишен играя в чужбина и оттгоава не съм се прибирал. Преди две години приключих с националния отбор и мисля, че сега е най-добре да обърна внимание на времето за децата ми в България. Те 10 години живяха моя живот, постоянно пътувахме, за тях е много тежко, както и за съпругата ми. Самата идея на президента на Дея спорт за бъдещето на клуба ме грабнаха. Разговорът ни беше много кратък и бързо взех решението", каза Соколов в студиото на Sportal.bg.

“В един клуб с близнаците Братоеви не ми се е случвало. Само с Вальо Братоев бяхме в Тренто, а с Георги винаги сме били един срещу друг. Аз с Георги играя от 14-годишен в националните отбори, с него се разбираме и винаги е много интересно. Най-добрите ми мачове са с него, защото само с поглед се разбираме”, добави Соколов.

"Дано Дея Спорт направи отбор, който да се конкурира с Левски. Убеден съм, че с работа може да се случи. В един отбор трябва да има цел и всичко друго е работа и постоянство. Според мен може да се случи. Не аз правя селекцията, но честно казано, видях, че имаме бразилски център, с който сме подписали наскоро. Сплав между млади и опитни е изключително важна, защото ние можем много да предадем и да помогнем на по-младите играчи. Най-малкото може да се научат на дисциплина от нас. Спортна дисциплина е много важна, да слушаш съветите на по-опитните. Невинаги по-младите го правят това нещо, а аз винаги съм слушал по-опитните. Дори да си скептичен, може да пробваш тези съвети и да прецениш дали е твоето. Винаги се коментира след това и се търси решение, а много млади състезатели не го правят”, добави диагоналът.

"Не е имало разговор да ходя в Локомотив Авиа. Само от Дея Спорт ме потърсиха и започнахме да коментираме. И двамата виждаме една добра перспектива да се развиваме заедно занапред. Имаше интерес от чужбина към мен, но сега не всичко е на всяка цена. Вече най-важното е да съм си вкъщи вече, защото от 18-годишен съм постоянно навън. Винаги съм играл в амбициозни отбори с много дълги сезони и сега е време малко да се приберем вкъщи. За семейството ми ще е доста по-добре”, заяви Цветан Соколов волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Снимки: Борислав Трошев