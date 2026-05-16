Дея преговаря с двама японци

Отборът на Дея спорт (Бургас) преговаря с двама японски волейболисти.

Единият е посрещач от бившия отбор на Матей Казийски ДжейТЕКТ, с който българската суперзвезда стана шампион на Япония през 2020 година. Играещият на позиция 4 волейболист в момента се състезава в азиатската Шампионска лига.

Либеро, също от Страната на изгряващото слънце, може да се подвизава в националния ни шампионат с екипа на Дея. Играч е на Нагано.

"Постоянно комуникираме и уточняваме всички детайли. Надявам се да се разберем и подпишем с двамата японци до края на месеца", призна собственикът и президент на Дея д-р Александър Маджуров.

Ще бъдат привлечени още двама централни блокировачи, четворка и втори разпределител, който да се учи от бившия титулярен национал на поста Георги Братоев. Всички ще са българи.

Велизар Маджаров, 24chasa.bg