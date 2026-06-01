Джанлоренцо Бленджини: Ще е трудно и дълго лято! Основната ни цел е да излизаме за победа във всеки мач

Световните вицешампиони от 2025 година от националния отбор на България проведоха днес открита тренировка в тренировъчната зала на "Арена СамЕлион" в Самоков.

България отново ще бъде волейбол през септември!

Тимът, воден от селекционера Джанлоренцо Бленджини, провежда първия етап от подготовката си за Волейболната Лига на нациите.

"Със сигурност ще е трудно и дълго волейболно лято. Нашата цел си остава същата да са е класираме за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. За да я постигнем, ще трябва да работим много и здраво. За да постигам тази цел зависи от класирането ни в световната ранглиста. Пожелавам си да приключим на сходна позиция, която е сходна. Ще трябва да се защитават точки срещу силни противници. Няма да е лесно, но ще направим каквото е необходимо", заяви Джанлоренцо Бленджини.

"Не бих искал да давам конкретно място, на което искам да завършим в Лигата на нациите. Позитивно е, че доста от нашите момчета надградиха. Основната ни цел е ние да бъдем конкурентоспособни и да излизаме за победа във всеки мач. Не мисля, че тежат очакванията. Това е нещо обикновено. Щом го има, значи правим нещата добре. Това е нещо, което всеки състезател трябва да приеме. Стресът и очакванията са нещо добро и нормално. Основната цел при участието ни на турнира в Полша беше да видим доста от състезателите, които са нови момчета, а и другите. Важното бе да ги видим в пълна зала. Имаше хубави неща, но имаше и други, които не ми харесаха", добави селекционерът на България.

Снимки: Startphoto