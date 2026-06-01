Джанлоренцо Бленджини: Ще е трудно и дълго лято! Основната ни цел е да излизаме за победа във всеки мач

Световните вицешампиони от 2025 година от националния отбор на България проведоха днес открита тренировка в тренировъчната зала на "Арена СамЕлион" в Самоков.

България отново ще бъде волейбол през септември!
България отново ще бъде волейбол през септември!

Тимът, воден от селекционера Джанлоренцо Бленджини, провежда първия етап от подготовката си за Волейболната Лига на нациите.

"Със сигурност ще е трудно и дълго волейболно лято. Нашата цел си остава същата да са е класираме за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. За да я постигнем, ще трябва да работим много и здраво. За да постигам тази цел зависи от класирането ни в световната ранглиста. Пожелавам си да приключим на сходна позиция, която е сходна. Ще трябва да се защитават точки срещу силни противници. Няма да е лесно, но ще направим каквото е необходимо", заяви Джанлоренцо Бленджини.

"Не бих искал да давам конкретно място, на което искам да завършим в Лигата на нациите. Позитивно е, че доста от нашите момчета надградиха. Основната ни цел е ние да бъдем конкурентоспособни и да излизаме за победа във всеки мач. Не мисля, че тежат очакванията. Това е нещо обикновено. Щом го има, значи правим нещата добре. Това е нещо, което всеки състезател трябва да приеме. Стресът и очакванията са нещо добро и нормално. Основната цел при участието ни на турнира в Полша беше да видим доста от състезателите, които са нови момчета, а и другите. Важното бе да ги видим в пълна зала. Имаше хубави неща, но имаше и други, които не ми харесаха", добави селекционерът на България.

Снимки: Startphoto

