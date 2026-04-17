Сашо Ангелов: Малко съм раздвоен - дали да се радвам, или да съжалявам

Старши треньорът на Локомотив (Горна Оряховица) сподели мнението си след равенството с Янтра (2:2). И четирите попадения в срещата паднаха преди почивката - "ковачите" поведоха, след което "железничарите" осъществиха бърз обрат, но в самия край на полувремето габровци отбелязаха още един гол.

"Малко съм раздвоен - дали да се радвам, или да съжалявам. Не искам да коментирам отменения гол и дузпата накрая. Днес спечелиха зрителите. Когато дойдох тук, казах, че трябва да имаме характер и да вървим напред.

Много е лошо да получиш гол в края на полувремето. Погледнете футболистите на Янтра и тези в Горна Оряховица. Нека гледаме реално. Резултатът срещу Фратрия не отговаряше на реалността. Искам повече.

Срещу Миньор ще бъде истинска битка. Момчетата трябва да покажат характер и да се поздравим с успех", каза Ангелов.

Снимки: Startphoto