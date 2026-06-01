Стадионът в Кнежа ще носи името на Илия Вълов

С решение №659 по Протокол №46 от 29.05.2026 г. на Общински съвет – Кнежа градския стадион в Кнежа ще носи името на легендарния български вратар Илия Вълов. Решението бе прието по предложение на Захари Йорданов и след внесена докладна записка от мен.

Град Кнежа е родно място на талантливи спортисти, които през годините са прославили общината ни както на национално, така и на международно ниво. Всеки един от тях е допринесъл за утвърждаването на авторитета и значимостта на нашия град. Сред тези достойни имена безспорно се откроява личността на Илия Вълов Иванов.

Илия Вълов е роден на 29 декември 1961 г. в гр. Кнежа. Той е един от най-успешните български футболни вратари, оставил ярка следа както във футбола у нас, така и в чужбина. Юноша е на „Ботев“ Враца, където дебютира в мъжкия отбор през 1981 г. През 1988 г. преминава в ЦСКА, където записва едни от най-големите успехи в кариерата си.

С отбора на ЦСКА Илия Вълов става двукратен шампион на България през сезоните 1988/89 и 1989/90, носител на Купата на Народна Република България, двукратен носител на Купата на Съветската армия и носител на Суперкупата на България. През 1989 г. достига полуфинал за Купата на националните купи с „армейците“, а същата година е класиран на трето място в анкетата „Футболист на годината“.

След престоя си в ЦСКА играе за „Локомотив“ София, германския „Берлинер Динамо“, австрийския „Аустрия“ Виена, „Добруджа“ Добрич, както и за турските клубове „Кършияка“, „Денизлизспор“ и „Алтай“. В професионалната си кариера записва 253 мача в „А“ група.

С националния отбор на България Илия Вълов има 34 мача и е част от състава на България за Световното първенство в Мексико през 1986 г. Националната му кариера започва през 1983 г., а последния си мач за България записва през 1990 г.

След края на активната си състезателна кариера той продължава да работи за развитието на българския футбол като треньор. Бил е старши треньор на „Ботев“ Враца, треньор на вратарите в „Черно море“ Варна, ЦСКА и „Литекс“ Ловеч. През последните години отново е част от школата на „Ботев“ Враца, където предава своя богат опит на младите футболни таланти.

С преименуването на стадиона Община Кнежа отдаваме заслужено признание към една от най-значимите спортни личности, родени в нашия град – човек, който с труда, таланта и успехите си прослави името на Кнежа.

