  • 23 май 2026 | 22:49
Миланов се появи от пейката в последния мач на Динамо от плейофите

Българинът Георги Миланов изигра едно полувреме при равенството 1:1 на клубния си Динамо (Букурещ) срещу Университатя (Клуж) в гостуването от финалния 40-и кръг (десети плейофен) на румънската Суперлига. Миланов стартира срещата на резервната скамейка и се появи на почивката, заменяйки Юлиус Марджинян. Тогава столичани изоставаха в резултата, след като през първото полувреме резултатът бе открил Андрей Георгица в 30-ата минута. “Кучетата” пък се добраха до равенството малко преди края на редовното време с гол в 85-ата минута на двубоя, реализиран от Александру Муши.

Това бе трети сезон на Миланов в румънския тим, като през него той реализира 2 гола и направи 1 асистенция в 32 шампионатни мача. Родният състезател си изкара и 7 жълти картона, както и 1 червен в рамките на първенството. Георги Миланов участва и в 4 срещи от турнира за Купата на Румъния, където Динамо бе на крачка от участие на големия финал, но съставът от Букурещ отпадна на 1/2-финалите след равенство 0:0 в редовното време, 1:1 в двете продължения по 15 минути и загуба с 1:4 при дузпите.

В Суперлигата пък Динамо (Букурещ) за втора поредна година игра в шампионския плейоф, финиширайки на петото място в редовния сезон и на четвърто след последния си 40-и шампионатен мач. Това означава, че за Миланов и компания предстои бараж за влизане в предварителните кръгове на Лигата на конференциите. Той ще бъде срещу някой измежду ФКСБ и ФК Ботошани, които участваха във втората плейофна група и сега трябва в пряк мач да излъчат тимът, който ще оспорва последната европейска квота на северната ни съседка. Двата тима ще играят в утрешния 24-и май (неделя) от 20:30 часа българско време на Националния стадион в Букурещ.

Камата зарадва таланти от Бахамските острови

Полша нанесе тежка загуба на България в Катовице

