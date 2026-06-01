Металург (Перник) представи звездното си попълнение

Новакът в еfbet Супер Волей Металург (Перник) представи новото си звездно попълнение от Тунис Хамза Хфайед.

През миналия сезон Хамза Хфайед бе част от гранда Кучине Лубе (Чивитанова), с който игра финал в Суперлигата на Италия.

“Добре Дошъл, Хамза Хфайед!

С огромно удоволствие обявяваме първото ново попълнение на клуба за сезон 2026/2027 – тунизийският национал Хамза Хфайед.

23-годишният посрещач пристига в Перник след престой в италианския гранд Лубе Чивитанова – един от най-големите и успешни клубове в световния волейбол. Преди това Хамза защитава цветовете на тунизийския шампион Етоал дю Сахел, а също така трупа опит и във френския волейбол.

Напред, Металурзи!”, написаха от ВК Металург в социалните си медии

Металург Перник загуби плейофа за влизане в елита от Добруджа, но след отказ на тима от Добрич, получи покана да играе сред най-добрите и я прие.

