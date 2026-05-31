Германия надви олимпийския шампион Франция във вълнуващ сблъсък

Мъжкият национален отбор по волейбол на Германия стартира сезона с престижна победа. В зрелищен мач пред препълнените трибуни на „Ратиофарм Арена“ в Ной-Улм тимът на селекционера Масимо Боти триумфира над олимпийския шампион Франция с 4:1 (25:23, 22:25, 25:19, 25:23, 15:12).

В продължение на близо два часа и половина германският отбор зарадва 6000 зрители със страстно представяне срещу „петлите“. След два равностойни гейма Бундестимът вдигна оборотите и спечели убедително третата част. В четвъртия гейм отборът, воден от капитана Ян Цимерман, също доминираше, макар да допусна интрига в края. В предварително уговорения пети гейм влезлите като резерви играчи също показаха силна игра и донесоха крайния успех.

Вечерта беше специална за няколко от състезателите на Германия. Ян Цимерман отпразнува своя мач номер 200 за националния отбор, а Тобиас Крик записа 150-ото си участие. Анселм Райн, Луис Кунстман и Йорис Бакхаус пък направиха своя дебют с националната фланелка. Освен това братята Йоша и Луис Кунстман за първи път играха заедно за мъжкия национален отбор. За MVP на мача беше избран Мориц Райхерт, който допринесе със 17 точки за победата и беше стълб в защита. Филип Йон стана вторият най-резултатен германски играч с 14 точки.

Коментари след мача

Ян Цимерман: „Беше специално да играя толкова близо до родния си град и да видя много приятели и членове на семейството по трибуните. Победата срещу Франция е успешен старт на сезона. Разбира се, физически и игрово все още не сме на най-високото си ниво, все пак тренираме заедно едва от две седмици. Затова пък това беше много добър старт. Атмосферата в пълната зала беше изключителна. Такива мачове пред пълни трибуни просто носят удоволствие и показват колко голям е потенциалът на волейбола в Германия.“

Масимо Боти: „Много съм доволен от представянето на моя отбор. Играхме с висок интензитет и през по-голямата част от времето налагахме нашия стил. Разбира се, има области, в които можем да се подобрим, но това е напълно нормално в този ранен етап от сезона. Атмосферата в залата беше впечатляваща. Подкрепата на феновете ни носеше през целия мач и създаде страхотни емоции.“

Мориц Райхерт: „Беше страхотна вечер. Да излезеш в първия официален мач за сезона пред такава публика и да усетиш подкрепата на феновете беше огромно удоволствие. Още по-хубаво е, че и резултатът беше добър. Като се има предвид, че тренираме заедно едва от две седмици, много неща вече функционираха добре. Разбира се, все още сме в началото и ни предстои много работа. Въпреки това можем да надградим върху това представяне и да влезем с добро усещане в Лигата на нациите.“

Развитие на мача

Стартовият състав на Боти включваше Ян Цимерман, Филип Йон, Мориц Райхерт, Тобиас Бранд, Тобиас Крик, Флориан Краге-Бревиц и Лени Гравен. Амир Тизи-Уалу откри мача с мощен ас за олимпийските шампиони. С блок на Крик и ас на Йон обаче Германия първа успя да поведе с малка преднина (6:4). Французите веднага изравниха, преди Бундестимът отново да се откъсне след добри отигравания на Бранд и Райхерт (12:10). С нов ас и блокада срещу Йон, французите обърнаха резултата (13:14). При 18:19 Анселм Райн дебютира за националния отбор и със силен сервис подготви точката на Бранд за 19:19. Френската блокада отново се прояви, този път срещу Райхерт (19:21). След това обаче посрещачът се развихри на сервис, реализирайки ас и още три силни начални удара. Бранд също беше надежден в атака и осигури два геймбола. Французите спасиха първия, но след това сервисът на Пужол се озова в мрежата.

Вторият гейм започна със силни сервиси. Първо Райхерт записа нов ас (6:4), а след това Ноа Дюфло-Роси сервира мощно (6:7). Краге-Бревиц и Йон бяха успешни в атака, а Крик се отличи с блокада (9:8). Играта продължи равностойно, докато французите отново не поставиха под напрежение германското посрещане със силни сервиси (17:19). Ерик Рьорс влезе на мястото на Райхерт и веднага изравни (19:19). Райхерт се върна в игра. В заключителната фаза германците не успяваха да пробият с атаките си, докато французите използваха ефективно своите шансове и стигнаха до четири геймбола. Райхерт и Краге-Бревиц направиха още една блокада, но след това сервисът на Йон попадна в мрежата за 1:1 гейма.

Третата част започна с две грешки на мрежата от страна на Франция. Райхерт и Крик бяха непробиваеми на блокада (8:6).

Бранд неутрализира сервис със 129 км/ч на Амир Тизи-Уалу, което позволи на Йон да направи резултата 10:8. Франция за кратко изравни при 13:13, но след това германците увеличиха натиска. Бранд записа ас, а Крик се отличи с точки от блокада и атака за 17:14. Йошуа Кунстман влезе на мястото на Цимерман, за да подсили блока, но френската атака се разби в Краге за 20:16. Последва най-доброто разиграване в мача: германците, водени от Мориц Райхерт, се защитаваха отлично, докато накрая топката рикошира в Йон и падна в полето на противника, което взриви залата. Райхерт беше стълб в защита и даде на отбора си възможности за пробив. Йон реализира на два пъти за 24:18, но при сетбола Бранд опита твърде сложен удар и беше спрян от блокадата. Последвалият сервис на френския топ нападател Бойер обаче се озова в мрежата и така Германия поведе с 2:1 в сетовете.

Докато Боти продължи да разчита на стартовия си състав и в четвъртия гейм, неговият колега Андреа Джани направи значителни промени. В началото играта беше равностойна (7:7), но французите започнаха да допускат все повече грешки, докато германците играеха концентрирано и под напрежение. С ас след докосване на мрежата от Йон и успешни атаки на Райхерт и Краге, германският тим натрупа преднина (14:9). Райхерт продължи със силната си игра както в защита, така и в нападение (21:17). При 23:19 отборът на DVV изглеждаше сигурен победител, но след нещастно паднала топка, грешка на Бранд и блокада срещу Райхерт, резултатът изведнъж стана 23:22. След грешка от сервис на французите, германците получиха два мачбола. Залата вече ликуваше, когато атаката на Франция изглеждаше в аут, но се оказа, че има докосване на германския блок. Така отговорността падна върху Йон, който реализира втория мачбол.

В допълнителния пети сет, за който треньорите се бяха договорили предварително, Бот също направи промени на почти всички позиции. В игра влязоха Райн, Бьоме, Рьорс, както и Йоша и Луис Кунстман, а либерото Йорис Бакхаус влезе за посрещане. Райн откри гейма директно с ас. Малко по-късно разпределителят отбеляза и точка от блокада, а Рьорс добави ас за преднина от 8:5. След две грешки в атака на германците, французите се доближиха само на точка, преди Йоша Кунстман да успее с атаката си за 10:8. След грешка от сервис на Франция, отборът на DVV получи две възможности да затвори сета. Блокадата беше добре позиционирана и Бьоме успя да реализира още първата възможност за крайното 15:12.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google