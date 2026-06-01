Световният шампион Италия с обновен състав за VNL

  • 1 юни 2026 | 11:14
Действащите световни шампионки от Италия заминават за Бразилия в обновен състав за Волейболната лига на нациите.

След няколко изиграни контроли в Биела и Новара, и турнира в Генуа, воденият от Хулио Веласко отбор е готов да започне своето пътешествие в най-комерсиалния турнир. Олимпийските шампионки потеглят към Бразилия в неделя (31 май), където ще се изправят през първата седмица на състезанието.

Съперници на "Скуадра адзура" са България, Холандия, Турция и Бразилия.

Стартът е в сряда (3 юни) в 22:30 часа. срещу България. След това следва мач срещу Нидерландия на 6 юни в 02:00 часа, след това мач срещу Турция в събота, 6 юни, в 21:30 часа и накрая срещу Бразилия в неделя (7 юни), в 20:30 часа.

Съставът е обновен, но е изграден около вече консолидирано ядро. В групата са 14 състезателки.

Техническият състав ще бъде съставен от: селекционера Хулио Веласко, втория треньор Масимо Барболини, помощник-треньора Хуан Мануел Сикело, кондиционния треньор Пиетро Мунерати, статистика Масимилиано Талиоли, лекаря Франческа Конте, физиотерапевтите Франческо Беталико и Антонела Боши, както и мениджъра на отбора Марчело Капучо.

Отборът, воден от Хулио Веласко, цели да удължи серията си от победи, която достигна 36 поредни победи в официални мачове, започнала през втората седмица на VNL 2024 в Макао и продължила с триумфи в Лигата на нациите през 2024 г., Олимпийските игри в Париж през 2024 г., Волейболната лига на нациите през 2025 г. и Световното първенство през 2025 г.

Съставът на Италия за Волейболната лига на нациите:

Разпределителки:
Карлота Камби
Франческа Скола.

Диагонали:
Мерит Адигве
Бинто Диоп

Посрещачки:
Стела Нервини
Ловет Оморуи
Гая Джованини
Екатерина Антропова

Централни блокировачки:
Денис Мели
Ясмина Акрари
Линда Нуакалор
Линда Манфредини

Либера:
Илария Спирито
Елеонора Ферсино

Програма на турнира в Бразилия:

Сряда (3 юни)

19:00 ч. Доминиканска република – Турция

22:30 ч. Италия – България

Четвъртък (4 юни)

02:00 ч. Бразилия – Нидерландия

22:30 ч. Турция – Нидерландия

Петък (5 юни)

02:00 ч. Бразилия – Доминиканска република

22:30 ч. Доминиканска република – България

Събота (6 юни)

02:00 ч. Нидерландия – Италия

17:00 ч. Бразилия – България

21:30 ч. Италия – Турция

Неделя (7 юни)

17:00 ч. Доминиканска република – Нидерландия

20:30 ч. Бразилия – Италия

Понеделник (8 юни)

00:00 ч. България – Турция

