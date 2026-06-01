Световният шампион Италия с обновен състав за VNL

Действащите световни шампионки от Италия заминават за Бразилия в обновен състав за Волейболната лига на нациите.
След няколко изиграни контроли в Биела и Новара, и турнира в Генуа, воденият от Хулио Веласко отбор е готов да започне своето пътешествие в най-комерсиалния турнир. Олимпийските шампионки потеглят към Бразилия в неделя (31 май), където ще се изправят през първата седмица на състезанието.
Съперници на "Скуадра адзура" са България, Холандия, Турция и Бразилия.
Стартът е в сряда (3 юни) в 22:30 часа. срещу България. След това следва мач срещу Нидерландия на 6 юни в 02:00 часа, след това мач срещу Турция в събота, 6 юни, в 21:30 часа и накрая срещу Бразилия в неделя (7 юни), в 20:30 часа.
Съставът е обновен, но е изграден около вече консолидирано ядро. В групата са 14 състезателки.
Техническият състав ще бъде съставен от: селекционера Хулио Веласко, втория треньор Масимо Барболини, помощник-треньора Хуан Мануел Сикело, кондиционния треньор Пиетро Мунерати, статистика Масимилиано Талиоли, лекаря Франческа Конте, физиотерапевтите Франческо Беталико и Антонела Боши, както и мениджъра на отбора Марчело Капучо.
Отборът, воден от Хулио Веласко, цели да удължи серията си от победи, която достигна 36 поредни победи в официални мачове, започнала през втората седмица на VNL 2024 в Макао и продължила с триумфи в Лигата на нациите през 2024 г., Олимпийските игри в Париж през 2024 г., Волейболната лига на нациите през 2025 г. и Световното първенство през 2025 г.
Съставът на Италия за Волейболната лига на нациите:
Разпределителки:
Карлота Камби
Франческа Скола.
Диагонали:
Мерит Адигве
Бинто Диоп
Посрещачки:
Стела Нервини
Ловет Оморуи
Гая Джованини
Екатерина Антропова
Централни блокировачки:
Денис Мели
Ясмина Акрари
Линда Нуакалор
Линда Манфредини
Либера:
Илария Спирито
Елеонора Ферсино
Програма на турнира в Бразилия:
Сряда (3 юни)
19:00 ч. Доминиканска република – Турция
22:30 ч. Италия – България
Четвъртък (4 юни)
02:00 ч. Бразилия – Нидерландия
22:30 ч. Турция – Нидерландия
Петък (5 юни)
02:00 ч. Бразилия – Доминиканска република
22:30 ч. Доминиканска република – България
Събота (6 юни)
02:00 ч. Нидерландия – Италия
17:00 ч. Бразилия – България
21:30 ч. Италия – Турция
Неделя (7 юни)
17:00 ч. Доминиканска република – Нидерландия
20:30 ч. Бразилия – Италия
Понеделник (8 юни)
00:00 ч. България – Турция