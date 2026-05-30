Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Металург (Перник) прави страхотна селекция! Привлече играч на Лубе

Металург (Перник) прави страхотна селекция! Привлече играч на Лубе

  • 30 май 2026 | 13:54
  • 4965
  • 1

Новакът в efbet Супер Волей Металург (Перник) прави страхотна селекция за новия сезон, научи Sportal.bg.

Тимът, който получи специална покана за участие в родния елит от Национална волейболна лига, гради силен отбор за дебюта си в efbet Супер Волей.

Договор с Металург вече е подписал тунизийският посрещач Хамза Хфайед, който през изминали сезон бе съотборник на национала Александър Николов в италианския гранд Кучине Лубe (Чивитанова), научи Sportal.bg.

“22-годишният Хамза Хфайед е национал на Тунис и през изминалия сезон игра за Лубе. Вече имаме договор с него и ще разчитаме изключително много на него през новия сезон. Подготвяме още интересни трансфери на силни волейболисти. Важно е и да започнем сериозна работа с младите ни волейболисти, които очаквам до 3/4 години да са гръбнака на мъжкия ни отбор в елита на България”, заяви президентът на Металург Мирослав Илиев специално пред Sportal.bg.

Вчера Лубе пусна официално съобщение, с което обяви раздялата с Хамза Хфайет.

Очаква се скоро от Металург да обявят трансфера на младия тунизиец.

Отборът от Перник вече обяви привличането на италианския старши треньор Франческо Моло, който е и помощник треньор на националния отбор на България за младежи до 20 години.

Металург представя Франческо Моло като нов старши треньор на мъжкия отбор
Металург представя Франческо Моло като нов старши треньор на мъжкия отбор

От Металург потвърдиха оставането в отбора на диагонала Любослав Симеонов.

Любослав Симеонов продължава с Металург
Любослав Симеонов продължава с Металург

По-късно от клуба обявиха и оставането на либерото Любомир Атанасов и посрещача Методи Методиев.

Металург запазва либерото си и за новия сезон в efbet Супер Волей
Металург запазва либерото си и за новия сезон в efbet Супер Волей
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Шок в Италия: Двама играчи на Прата със спрени права заради допинг

Шок в Италия: Двама играчи на Прата със спрени права заради допинг

  • 30 май 2026 | 11:01
  • 1811
  • 0
Полуфиналните двойки от Държавното първенство за момчета U18

Полуфиналните двойки от Държавното първенство за момчета U18

  • 30 май 2026 | 08:55
  • 1003
  • 0
България загуби контролата срещу Аржентина в Санта Фе

България загуби контролата срещу Аржентина в Санта Фе

  • 30 май 2026 | 08:37
  • 3627
  • 7
Фойникас представи Любослав Телкийски

Фойникас представи Любослав Телкийски

  • 30 май 2026 | 08:07
  • 1252
  • 3
Италия стартира с убедителна победа над Турция

Италия стартира с убедителна победа над Турция

  • 28 май 2026 | 20:49
  • 5017
  • 0
Георг Гроцер подписа с Ал-Итихад

Георг Гроцер подписа с Ал-Итихад

  • 28 май 2026 | 19:48
  • 3001
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
  • 14500
  • 21
Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

  • 30 май 2026 | 13:41
  • 11703
  • 95
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 6493
  • 21
Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 5993
  • 0
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 15163
  • 65
Септември не остави шансове на Локомотив (Пловдив) в битката за титлата при 18-годишните

Септември не остави шансове на Локомотив (Пловдив) в битката за титлата при 18-годишните

  • 30 май 2026 | 15:35
  • 9285
  • 7