Металург (Перник) прави страхотна селекция! Привлече играч на Лубе

Новакът в efbet Супер Волей Металург (Перник) прави страхотна селекция за новия сезон, научи Sportal.bg.

Тимът, който получи специална покана за участие в родния елит от Национална волейболна лига, гради силен отбор за дебюта си в efbet Супер Волей.

Договор с Металург вече е подписал тунизийският посрещач Хамза Хфайед, който през изминали сезон бе съотборник на национала Александър Николов в италианския гранд Кучине Лубe (Чивитанова), научи Sportal.bg.

“22-годишният Хамза Хфайед е национал на Тунис и през изминалия сезон игра за Лубе. Вече имаме договор с него и ще разчитаме изключително много на него през новия сезон. Подготвяме още интересни трансфери на силни волейболисти. Важно е и да започнем сериозна работа с младите ни волейболисти, които очаквам до 3/4 години да са гръбнака на мъжкия ни отбор в елита на България”, заяви президентът на Металург Мирослав Илиев специално пред Sportal.bg.

Вчера Лубе пусна официално съобщение, с което обяви раздялата с Хамза Хфайет.

Очаква се скоро от Металург да обявят трансфера на младия тунизиец.

Отборът от Перник вече обяви привличането на италианския старши треньор Франческо Моло, който е и помощник треньор на националния отбор на България за младежи до 20 години.

От Металург потвърдиха оставането в отбора на диагонала Любослав Симеонов.

По-късно от клуба обявиха и оставането на либерото Любомир Атанасов и посрещача Методи Методиев.

