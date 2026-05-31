Сърбия без Тияна Бошкович в първата седмица на VNL

Двукратните световни шампионки от Сърбия ще бъдат без звездата си Тияна Бошкович в първата седмица на Волейболната лига на нациите. От федерацията на западната ни съседка обявиха списъка, в който влизат 16 състезателки.
Вероятно съставът ще остане сходен и през втората седмица.
След незавидното 15-о място миналата година, сега отборът се стреми към по-стабилен старт. Тимът ще лети до Нандзин (Китай), където ще се изправи срещу Тайланд, Полша, Китай и Белгия.
"Плавите" ще срещнат българските националки на 8 юли в 21:00 часа. в Белград, като сръбската столица ще бъде домакин на решаващата седмица преди финалите. Освен волейболистките ни, "репрезентация" ще срещне и Франция, Германия и Нидерландия.
Състав на Сърбия за първия турнир от VNL:
Разпределителки:
Сладжана Миркович
Рада Перович
Мария Мильевич
Диагонали:
Аня Зубич
Ваня Букилич
Центрове:
Мая Алексич
Хена Куртагич
Маша Киров
Миня Осмайич
Посрещачки:
Александра Узелац
Ваня Иванович
Бранка Тица
Нина Чайич
Наджа Антонович
Либера:
Бояна Гочанин
Стефана Пакич.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google