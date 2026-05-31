  3. Сърбия без Тияна Бошкович в първата седмица на VNL

  • 31 май 2026 | 19:52
Двукратните световни шампионки от Сърбия ще бъдат без звездата си Тияна Бошкович в първата седмица на Волейболната лига на нациите. От федерацията на западната ни съседка обявиха списъка, в който влизат 16 състезателки.

Вероятно съставът ще остане сходен и през втората седмица.

След незавидното 15-о място миналата година, сега отборът се стреми към по-стабилен старт. Тимът ще лети до Нандзин (Китай), където ще се изправи срещу Тайланд, Полша, Китай и Белгия.

"Плавите" ще срещнат българските националки на 8 юли в 21:00 часа. в Белград, като сръбската столица ще бъде домакин на решаващата седмица преди финалите. Освен волейболистките ни, "репрезентация" ще срещне и Франция, Германия и Нидерландия.

Състав на Сърбия за първия турнир от VNL:

Разпределителки:

Сладжана Миркович

Рада Перович

Мария Мильевич

Диагонали:

Аня Зубич

Ваня Букилич

Центрове:

Мая Алексич

Хена Куртагич

Маша Киров

Миня Осмайич

Посрещачки:

Александра Узелац

Ваня Иванович

Бранка Тица

Нина Чайич

Наджа Антонович

Либера:

Бояна Гочанин

Стефана Пакич.

FIVB наложи санкции на фиипинската федерация

Николай Колев се сбогува с ПAOK

Реджо Емилия представи световен вицешампион с България

Националите тренират здраво в Самоков, Пламен Константинов ги наблюдава

Белгия измъчи и световния шампион Италия преди мача с България във VNL

ВК Пирин организира благотворителен мач в полза на свой състезател

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

"Догодина ще донесем третата": ПСЖ празнува из Париж

Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

