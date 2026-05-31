Сърбия без Тияна Бошкович в първата седмица на VNL

Двукратните световни шампионки от Сърбия ще бъдат без звездата си Тияна Бошкович в първата седмица на Волейболната лига на нациите. От федерацията на западната ни съседка обявиха списъка, в който влизат 16 състезателки.

Вероятно съставът ще остане сходен и през втората седмица.

След незавидното 15-о място миналата година, сега отборът се стреми към по-стабилен старт. Тимът ще лети до Нандзин (Китай), където ще се изправи срещу Тайланд, Полша, Китай и Белгия.

"Плавите" ще срещнат българските националки на 8 юли в 21:00 часа. в Белград, като сръбската столица ще бъде домакин на решаващата седмица преди финалите. Освен волейболистките ни, "репрезентация" ще срещне и Франция, Германия и Нидерландия.

Състав на Сърбия за първия турнир от VNL:

Разпределителки:

Сладжана Миркович

Рада Перович

Мария Мильевич

Диагонали:

Аня Зубич

Ваня Букилич

Центрове:

Мая Алексич

Хена Куртагич

Маша Киров

Миня Осмайич

Посрещачки:

Александра Узелац

Ваня Иванович

Бранка Тица

Нина Чайич

Наджа Антонович

Либера:

Бояна Гочанин

Стефана Пакич.

