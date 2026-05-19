Любослав Симеонов продължава с Металург

След покана от страна на Национална волейболна лига - мъже, Металург (Перник) подаде своята заявка и официално заяви присъствието си сред най-добрите отбори в българския волейбол през предстоящия сезон.

“Един от ключовите играчи на Металург през изминалия сезон остава част от отбора и за дебютната кампания на клуба в efbet Супер Волей.

Диагоналът, добре познат на всички с богатата си визитка, беше сред основните фигури за силното представяне на Металург във Висшата лига и допринесе за успешния сезон на тима.

Напред, Металурзи!”, написаха от клуба.