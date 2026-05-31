  • 31 май 2026 | 20:20
Любослав Телкийски: Фойникас е чудесна възможност за развитието ми

Националът Любослав Телкийски реализира първия си трансфер в чужбина. Разпределителят е едно от новите попълнения на гръцкия Фойникас Сирос, където през следващия сезон ще играе рамо до рамо с друг национал - Самуил Вълчинов.

Телкийски говори пред BGvolleyball.com, като сподели причините за избора си, ролята на бившия национал Боян Йорданов, и още...

"Избрах Фойникас, защото за мен това е правилното място. Гръцкото първенство се засилва с всеки следващ сезон и нивото е доста по-високо от това в България."

"До трансфера се стигна благодарение на мениджъра ми Боян Йорданов, той изигра голяма роля. Всичко се случи доста бързо. Фойникас е отбор с амбиция, личните ми условия също бяха съобразени и е чудесна възможност за развитието ми", добави той.

Фойникас представи Любослав Телкийски
"Със смесени чувства съм по отношение на сезона в Нефтохимик. Попих доста ценен опит от отбор с много амбиция, въпреки малкия шанс за игрово време", каза младият национал.

Двама национали ще играят заедно в шампионата на Гърция
"Винаги е специално чувството да си в националния отбор. Радвам се, че отново получавам тази възможност. Очакванията ми са за едно много добро представяне в Лигата на нациите, но за европейското, особено пред българската публика, атмосферата ще бъде уникална. Това ще даде и допълнителен заряд на отбора и се надявам на подобен успех на този от предходната година", завърши Телкийски.

