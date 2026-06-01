Индивидуални награди за момчета U18

На завършилия финален турнир по волейбол за момчета под 18 години в зала „Иван Вазов“ в Стара Загора, в който ЦСКА спечели шампионската титла, Арда (Кърджали) е със сребърните медали, а ВАСК спечели бронзовите отличия, трите тима на почетната стълбица излъчиха свои представители в Идеалния отбор.
За най-полезен състезател на турнира (MVP) бе обявен състезателя на шампионите от ЦСКА – Никола Великов.
Ето всички отличени играчи:
Най-добър нападател: Мартин Карабашев - Арда
Най-добър разпределител: Петър Антонов - ВАСК
Най-добър централен блокировач: Кръстин Илов - ЦСКА
Най-добро либеро: Ивайло Донев – ЦСКА
Най-добър изпълнител на начален удар: Милко Багдасаров - Арда
Най-комплексен състезател MVP на турнира: Никола Великов – ЦСКА
