Индивидуални награди за момчета U18

На завършилия финален турнир по волейбол за момчета под 18 години в зала „Иван Вазов“ в Стара Загора, в който ЦСКА спечели шампионската титла, Арда (Кърджали) е със сребърните медали, а ВАСК спечели бронзовите отличия, трите тима на почетната стълбица излъчиха свои представители в Идеалния отбор.

За най-полезен състезател на турнира (MVP) бе обявен състезателя на шампионите от ЦСКА – Никола Великов.

Ето всички отличени играчи:

Най-добър нападател: Мартин Карабашев - Арда

Най-добър разпределител: Петър Антонов - ВАСК

Най-добър централен блокировач: Кръстин Илов - ЦСКА

Най-добро либеро: Ивайло Донев – ЦСКА

Най-добър изпълнител на начален удар: Милко Багдасаров - Арда

Най-комплексен състезател MVP на турнира: Никола Великов – ЦСКА

(В материала има продуктово позициониране)