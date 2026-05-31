Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Турция надигра Италия с 3:0 в приятелска среща

Турция надигра Италия с 3:0 в приятелска среща

  • 31 май 2026 | 20:44
  • 871
  • 0
Турция надигра Италия с 3:0 в приятелска среща

„Адзурите“ завършиха подготвителния си етап в Италия с две победи и една загуба преди заминаването си за Канада, където ще дебютират в Лигата на нациите.

БЕРГАМО – Мъжкият национален отбор на Италия по волейбол завърши серията си от приятелски срещи на родна земя със загуба. В зала „ChorusLife Arena“ Турция се наложи над „адзурите“ с 3:0 (26:24, 25:23, 25:21) в контролата, част от BPER Test Match.

Така отборът, воден от Фердинандо Де Джорджи, приключва този подготвителен етап с баланс от две победи и едно поражение след успехите в Кавалезе и Верона. След няколко дни почивка тимът ще се събере отново на 4 юни в олимпийския център „Акуа Ачетоза“ в Рим. На 6 юни предстои заминаване за Канада, където ще се проведе първата седмица от Волейболната лига на нациите 2026.

Белгия измъчи и световния шампион Италия преди мача с България във VNL
Белгия измъчи и световния шампион Италия преди мача с България във VNL

Развой на срещата

Италия стартира с убедителна победа над Турция
Италия стартира с убедителна победа над Турция

В първия гейм Турция започна по-силно и натрупа преднина от пет точки. Италия успя да се върне в играта към края на частта с влизането на Рихлицки и обрат, дело на Боволента. Въпреки това в решителните моменти турците показаха по-здрави нерви и затвориха гейма при 26:24.

Втората част също премина под знака на равностойната игра. „Адзурите“ успяха да изравнят до 22:22, но силен сервис на Байрам и последвала грешка от начален удар на италианците донесоха успеха на тима на Ковач с 25:23.

В третия сет гостите стартираха ударно и поведоха с 5:0. Италия опита да намали изоставането си чрез Поро и Рихлицки, като се доближи до 17:19. Турция обаче успя да запази контрола в заключителните разигравания и спечели частта с 25:21, а с това и мача.

За най-полезен играч (MVP) на срещата бе определен турският разпределител Йенипазар.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

FIVB наложи санкции на фиипинската федерация

FIVB наложи санкции на фиипинската федерация

  • 31 май 2026 | 17:45
  • 584
  • 0
Николай Колев се сбогува с ПAOK

Николай Колев се сбогува с ПAOK

  • 31 май 2026 | 17:34
  • 1102
  • 1
Реджо Емилия представи световен вицешампион с България

Реджо Емилия представи световен вицешампион с България

  • 31 май 2026 | 17:26
  • 1270
  • 2
Националите тренират здраво в Самоков, Пламен Константинов ги наблюдава

Националите тренират здраво в Самоков, Пламен Константинов ги наблюдава

  • 31 май 2026 | 15:12
  • 3052
  • 1
Белгия измъчи и световния шампион Италия преди мача с България във VNL

Белгия измъчи и световния шампион Италия преди мача с България във VNL

  • 31 май 2026 | 14:56
  • 1326
  • 1
ВК Пирин организира благотворителен мач в полза на свой състезател

ВК Пирин организира благотворителен мач в полза на свой състезател

  • 31 май 2026 | 14:24
  • 770
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

  • 31 май 2026 | 21:06
  • 13483
  • 23
Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

  • 31 май 2026 | 20:01
  • 8534
  • 11
Контрола: Германия 0:0 Финландия, домакините пропуснаха чист гол

Контрола: Германия 0:0 Финландия, домакините пропуснаха чист гол

  • 31 май 2026 | 21:41
  • 2248
  • 12
Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

  • 31 май 2026 | 18:01
  • 9861
  • 26
Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

  • 31 май 2026 | 18:05
  • 9140
  • 19
Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

  • 31 май 2026 | 19:10
  • 6165
  • 12