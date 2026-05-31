Турция надигра Италия с 3:0 в приятелска среща

„Адзурите“ завършиха подготвителния си етап в Италия с две победи и една загуба преди заминаването си за Канада, където ще дебютират в Лигата на нациите.

БЕРГАМО – Мъжкият национален отбор на Италия по волейбол завърши серията си от приятелски срещи на родна земя със загуба. В зала „ChorusLife Arena“ Турция се наложи над „адзурите“ с 3:0 (26:24, 25:23, 25:21) в контролата, част от BPER Test Match.

Така отборът, воден от Фердинандо Де Джорджи, приключва този подготвителен етап с баланс от две победи и едно поражение след успехите в Кавалезе и Верона. След няколко дни почивка тимът ще се събере отново на 4 юни в олимпийския център „Акуа Ачетоза“ в Рим. На 6 юни предстои заминаване за Канада, където ще се проведе първата седмица от Волейболната лига на нациите 2026.

Белгия измъчи и световния шампион Италия преди мача с България във VNL

Развой на срещата

Италия стартира с убедителна победа над Турция

В първия гейм Турция започна по-силно и натрупа преднина от пет точки. Италия успя да се върне в играта към края на частта с влизането на Рихлицки и обрат, дело на Боволента. Въпреки това в решителните моменти турците показаха по-здрави нерви и затвориха гейма при 26:24.

Втората част също премина под знака на равностойната игра. „Адзурите“ успяха да изравнят до 22:22, но силен сервис на Байрам и последвала грешка от начален удар на италианците донесоха успеха на тима на Ковач с 25:23.

В третия сет гостите стартираха ударно и поведоха с 5:0. Италия опита да намали изоставането си чрез Поро и Рихлицки, като се доближи до 17:19. Турция обаче успя да запази контрола в заключителните разигравания и спечели частта с 25:21, а с това и мача.

За най-полезен играч (MVP) на срещата бе определен турският разпределител Йенипазар.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google