Металург потвърди участието си в Efbet Супер Волей за сезон 2026/2027

След покана от страна на Национална волейболна лига - мъже, клубът подаде своята заявка и официално заяви присъствието си сред най-добрите отбори в българския волейбол през предстоящия сезон.

“След силната година като новак във Висшата лига и всички емоции, битки и подкрепа от трибуните, клубът продължава напред с още по-големи амбиции и ясна цел.

През новия сезон наш дом ще бъде зала „Борис Гюдеров“.

Искаме да уверим всички наши привърженици, че в клуба се влага изключително много работа и усилия от целия щаб по селекцията и изграждането на отбора за предстоящия сезон. Работи се усилено и съвсем скоро клубът ще излезе с официална информация около състава и новините за сезон 2026/2027.

Благодарим на всички, които стоят зад каузата Металург!

НАПРЕД, МЕТАЛУРЗИ!”, написаха от клуба.