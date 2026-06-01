Съставът на Чехия за Мондиал 2026 беше обявен

Селекционерът Мирослав Коубек обяви състава на Чехия за Световното първенство по футбол, а в него преобладават футболисти от първенството на страната, включително опитни дългогодишни национали. 74-годишният наставник ще се възползва от услугите на халфа Томаш Соучек от английския Уест Хам и на нападателя на Байер (Леверкузен) Патрик Шик, които играят за страната си от 10 години, но за тях това ще бъде първо участие на Мондиал.

Дебюта си ще може да направи и 17-годишният полузащитник на Спарта (Прага) Уго Сохурек, както и 35-годишният футболист на Храдец (Кралове) Владимир Дарида, който се завръща в състава на страната си на голям форум си след предишните си участия на Евро 2012, 2016 и 2020.

Най-много представители ще има шампионът на страната Славия (Прага) с 10, а градският съперник Спарта и Виктория (Пилзен) са с по трима.

Чехия за последно участва на Световни финали през 2006 година, когато не успя да преодолее груповата фаза, а в исторически план е двукратен финалист - през 1934 и 1962 година (тогава като Чехословакия).

В тазгодишното издание чехите са в група A, в която присъстват още домакините от Мексико, Република Южна Африка и Република Корея.

Състав на Чехия за Мондиал 2026:



Вратари: Лукаш Хорничек (Брага), Матей Коварж (ПСВ Айндховен), Индрих Станек (Славия Прага)

Защитници: Владимир Цоуфал (Хофенхайм), Давид Доудера (Славия Прага), Томаш Холеш (Славия Прага), Робин Хранац (Хофенхайм), Щепан Халупек (Славия Прага), Давид Юрасек (Славия Прага), Ладислав Крейчи (Уулвърхамптън), Ярослав Зелени (Спарта Прага), Давид Зима (Славия Прага)

Полузащитници: Лукаш Черв (Виктория Пилзен), Владимир Дарида (Храдец Кралове), Лукаш Провод (Славия Прага), Михал Садилек (Славия Прага), Уго Сохурек (Спарта Прага), Александър Сойка (Виктория Пилзен), Томаш Соучек (Уест Хам), Павел Шулц (Олимпик Лион), Денис Висински (Виктория Пилзен)

Нападатели: Адам Хложек (Хофенхайм), Томаш Хори (Славия Прага), Моймир Хитил (Славия Прага), Ян Кухта (Спарта Прага), Патрик Шик (Байер Леверкузен)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages