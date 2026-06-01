Шестима двойни индивидуални шампиони под 23 години през уикенда

Шестима са двукратните индивидуални шампиони на националния шампионат за младежи и девойки под 23 години, който се проведе през уикенда на стадиона на НСА в София.

Никола Караманолов (Радио 999 – Ямбол) спечели спринта на 100 метра с 10.35 сек (1.4) и 10.45 сек (0.7) в сериите и на 200 м във финала с 21.21 сек (-0.5) и 21.24 сек (1.4) в сериите.

Димитър Панделиев (Супер спорт – Варна) триумфира убедително на 400 м с 48.04 сек и на 800 м с 1:56.33 мин.

Симона Стоянова (Локомотив – София) беше най-бърза на 100 м – 12.24 сек (0.0) и на 200 м – 25.94 сек (2.7) в сериите) и 24.89 сек (4.4) във финала.

Росина Николова (Дунав – Русе) спечели златните отличия на 400 м с 55.32 сек и на 800 м с 2:12.76 мин.

Светлозара Грозданова (Свети Георги – София) триумфира на 1500 м с 4:53.48 мин и на 5000 м с 19:58.84 мин.

Ирен Саръбоюкова (Хеброс - Харманли) заслужи златните отличия на скок височина с 1.70 м и в скока дължина с 5.70 м (0.9).

Снимки: БФЛА

