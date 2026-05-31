Беднарек без напрежение за победа над олимпийския шампион на 200 м с 19.69 сек

  • 31 май 2026 | 23:20
Двукратният световен и олимпийски сребърен медалист на 200 метра Кенет Беднарек постигна убедителна победа на Диамантената лига в Рабат, Мароко. Бягането на американеца видимо беше много релаксирано, а резултатът отличен - 19.69 секунди (+0.4 м/сек). Това е и нов рекорд на турнира в Мароко. Олимпийският шампион от Париж 2024 Лециле Тебого (Ботсвана) днес трябваше да се задоволи с второто място с 19.96 сек. Южноафриканецът Синесипо Дамбиле допълни тройката с 20.03 сек. 

Американска победа имаше и в бягането на 200 м при жените. Там първото място заслужи Камбреа Стърджис с 22.21 сек, втора завърши нейната сънародничка Кейла Уайт с 22.28 сек, а трета се нареди канадката Одри Ледук с 22.41 сек. 

На 100 м при дамите имаше абсолютен триумф за Ямайка. Сребърната световна медалистка от Токио 2025 Тина Клейтън стигна до победата с 10.85 сек (+0.3 м/сек), а нейните сънароднички Лавания Уилямс и Джоел Смит заеха второ и трето място с 10.95 сек и 11.00 сек съответно. 

Снимки: Imago

