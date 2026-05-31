  Заплеталова с историческо бягане на Диамантената лига в Мароко

  • 31 май 2026 | 22:02
Бронзовата медалистка от Световното първенство по лека атлетика в Токио през миналата година в бягането на 400 метра с препятствия Ема Заплеталова постигна победа на Диамантената лига в Рабат, Мароко. Надеждата на Словакия се наложи с нов национален рекорд и нов най-добър резултат в света за сезона от 52.82 сек. Тя остави след себе си американката Анна Коръл с 53.18 сек и ямайката Рушел Клейтън с 53.75 сек. 

В бягането на 400 метра при мъжете американецът Джакъри Патерсън, световен шампион на 4 по 400 м и бронзов медалист на 400 м от Световното в зала в Нандзин, се наложи в надпреварата с нов рекорд на турнира от 44.11 сек. Европейският рекордьор Матю Хъдсън-Смит финишира втори с 44.25 сек, а американецът Кейлъб Макрай допълни тройката с 44.40 сек. 

“Уау, това е победа и първо слизане под 53 секунди. Наистина съм изненадана и шокирана, защото това е първото ми състезание за сезона. Щастлива съм от победата, първата ми в Диамантената лига, но времето означава малко повече за мен. Не очаквах да бягам толкова бързо в първото си състезание за сезона. Имах някои проблеми с коляното по време на подготовката си. Затова се оттеглих от по-ранните състезания. Исках да направя повече тренировки с препятствия, преди да започна състезанията. Честно казано, все още се борех с коляното си по време на загрявката. Не знаех как ще протече състезанието. Това го прави още по-голяма изненада. Състезанието днес беше перфектно. Със сигурност е различно вече да няма Фемке Бол в състезанието. Тя винаги беше там и почти винаги печелеше. Казах си: добре, Фемке вече я няма. Ще се опитам да следвам стъпките ѝ”, каза щастливата Заплеталова след победата си.

Снимки: Gettyimages

