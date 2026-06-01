Европейски рекорд беше черешката на тортата на Диамантената лига в Рабат

Последната дисциплина от програмата на Диамантената лига в Рабат се превърна и в черешката на турнира. Бягането на 3000 метра стийпълчейз при мъжете беше спечелено за шести пореден път от голямата звезда на домакините и двукратен олимпийски шампион Суфиан Ел Бакали с нов най-добър резултат в света за сезона от 7:57.25 минути.

Впечатляващ обаче беше резултатът на завършилия на втора позиция Фредерик Руперт. Германецът атакува Бакали накрая и пресече финала за 7:57.80 минути, като постави и нов рекорд на Европа в дисциплината. Нещо повече - миналогодишният победител в Диамантената лига стана първият представител на Стария континент с бягане под 8 минути на 3000 м стийпълчейз. Трети финишира диамантения победител от 2023 г. Симон Кипро Коеч (Кения) с личен рекорд от 7:59.44 мин.

В бягането на 800 метра изненадващо поражение претърпя олимпийският и световен шампион Емануел Уанионий (Кения), който остана втора с 1:43.56 мин. Той беше победен от британеца Макс Бъркин, която триумфира в Мароко с 1:42.98 мин. Третата позиция зае алжирецът Снимане Моула с 1:43.73 мин.

Снимки: Gettyimages