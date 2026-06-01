Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Европейски рекорд беше черешката на тортата на Диамантената лига в Рабат

Европейски рекорд беше черешката на тортата на Диамантената лига в Рабат

  • 1 юни 2026 | 00:13
  • 393
  • 0
Европейски рекорд беше черешката на тортата на Диамантената лига в Рабат

Последната дисциплина от програмата на Диамантената лига в Рабат се превърна и в черешката на турнира. Бягането на 3000 метра стийпълчейз при мъжете беше спечелено за шести пореден път от голямата звезда на домакините и двукратен олимпийски шампион Суфиан Ел Бакали с нов най-добър резултат в света за сезона от 7:57.25 минути. 

Впечатляващ обаче беше резултатът на завършилия на втора позиция Фредерик Руперт. Германецът атакува Бакали накрая и пресече финала за 7:57.80 минути, като постави и нов рекорд на Европа в дисциплината. Нещо повече - миналогодишният победител в Диамантената лига стана първият представител на Стария континент с бягане под 8 минути на 3000 м стийпълчейз. Трети финишира диамантения победител от 2023 г. Симон Кипро Коеч (Кения) с личен рекорд от 7:59.44 мин. 

В бягането на 800 метра изненадващо поражение претърпя олимпийският и световен шампион Емануел Уанионий (Кения), който остана втора с 1:43.56 мин. Той беше победен от британеца Макс Бъркин, която триумфира в Мароко с 1:42.98 мин. Третата позиция зае алжирецът Снимане Моула с 1:43.73 мин. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Беднарек без напрежение за победа над олимпийския шампион на 200 м с 19.69 сек

Беднарек без напрежение за победа над олимпийския шампион на 200 м с 19.69 сек

  • 31 май 2026 | 23:20
  • 447
  • 0
Магучих стартира с победите в Диамантената лига

Магучих стартира с победите в Диамантената лига

  • 31 май 2026 | 22:43
  • 1254
  • 5
Одри Веро прати в историята рекорд на Кастер Семеня

Одри Веро прати в историята рекорд на Кастер Семеня

  • 31 май 2026 | 22:27
  • 1020
  • 0
Заплеталова с историческо бягане на Диамантената лига в Мароко

Заплеталова с историческо бягане на Диамантената лига в Мароко

  • 31 май 2026 | 22:02
  • 1241
  • 0
Диамантената лига в Рабат започна с няколко рекорда

Диамантената лига в Рабат започна с няколко рекорда

  • 31 май 2026 | 21:30
  • 892
  • 0
Ехамер и Келин с най-добри резултати в света и швейцарски рекорди за исторически победи в Гьотцис

Ехамер и Келин с най-добри резултати в света и швейцарски рекорди за исторически победи в Гьотцис

  • 31 май 2026 | 21:03
  • 755
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

  • 31 май 2026 | 21:06
  • 32996
  • 73
Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

  • 31 май 2026 | 20:01
  • 15761
  • 12
Германия вкара четири гола и вдъхна увереност на феновете си

Германия вкара четири гола и вдъхна увереност на феновете си

  • 31 май 2026 | 23:36
  • 6960
  • 137
Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

  • 31 май 2026 | 18:01
  • 12504
  • 35
Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

  • 31 май 2026 | 18:05
  • 11075
  • 22
Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

  • 31 май 2026 | 19:10
  • 9302
  • 33