Вход / Регистрирай се
Никола Караманолов и Симона Стоянова са шампионите на 100 м под 23 г.

  • 31 май 2026 | 17:00
Никола Караманолов (Радио 999) и Симона Стоянова (Локомотив-София) спечелиха титлите на България на 100 метра при мъже и жени под 23 години на Националния шампионат, който се завърна в календара на БФЛА и се проведе на стадиона на НСА в София. 

Караманолов записа убедителна победа при мъжете с 10.45 секунди (+0.7 м/сек). Сериозна беше борбата за сребърния медал, който се реши с хилядни от секундата. Спечели го балканският шампион за юноши от миналата година Георги Петков (КЛАСА) с 10.65 (.642), а с 8 хилядни по-бавен за бронза беше Атанас Стоянов (ЦСКА-София) - 10.65 (650). 

При дамите под 23 години Стоянова се наложи с постижение от 12.24 сек (0.0 м/сек). Второто място с изравнен личен рекорд от 12.69 сек зае Магдалена Стоянова (Дунав-Русе), а на третото място на почетната стълбичка се качи Силви Иванова (Атлетик-София) с 13.20 сек. 

На 400 м шампион при мъжете под 23 г. стана Димитър Панделиев (Супер спорт-Варна) с личен рекорд от 48.04 сек, следван от Пламен Иванов (СКЛА Експрес) с лично постижение от 49.05 сек и от Момчил Поптолев (Юниверсал) с 49.64 сек. 

В същата дисциплина при жените златния медал извоюва Росина Николова (Дунав-Русе) с личен рекорд от 55.34 сек, среброто заслужи Вероник Жекова (Супер спорт-Варна) също с личен рекорд от 57.34 сек, а бронза взе Йоана Вълова (Лудогорец-Разград) с 59.52 сек. 

На 100 м/пр шампионка на България стана Пламена Чакърова (Енерджи-Пловдив) с личен рекорд от 14.19 сек (+1.1 м/сек), а на 110 м при мъжете се наложи Радостин Миленов (Спартак-Плевен) с 15.51 сек (+0.5 м/сек).

На 1500 м при мъжете шампион стана Радослав Илиев (Евър-Варна) с 4:09.87 мин, а при жените Светлозара Грозданова (СК Свети Георги) с 4:53.48 мин. На 3000 м стийпълчейз златните отличия заслужиха Павел Здравков (Атлетик 90-Луковит) с 10:01.03 мин и Аника Атанасова (Средногорски атлет-Пирдоп) с 11:36.56 мин.

