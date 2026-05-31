Одри Веро прати в историята рекорд на Кастер Семеня

  • 31 май 2026 | 22:27
Световната сребърна медалистка на 800 метра в зала от Торун 2026 Одри Веро постигна победа на Диамантената лига в Рабат, Мароко. Швейцарката, която миналата година беше избрана за Изгряваща звезда в Европа при жените, триумфира с 1:56.56 минути. С този резултат тя подобри рекорда на турнира, който беше 1:56.64 мин на Кастер Семена от 2016 г. Световната шампионка в зала от Глазгоу 2024 Циге Дугума (Етиопия) завърши втора с 1:57.24 мин, а трета се нареди планетарната шампионка на открито от Токио 2025 Лилиан Одира (Кения) с 1:57.27 мин. 

На 1500 м при мъжете също имаше нов рекорд на турнира. Негов автор стана американецът Пред Нугусе, бронзов олимпийски медалист от Париж 2024, който финишира първи за 3:30.35 мин. Световният шампион от Токио 2025 Исак Надер даде всичко от себе си, но и във финала не успя да се пребори за първото място и завърши втори с 3:30.43 мин. Френската звезда Езедин Хабз допълни тройката с 3:30.68 мин. 

В бягането на 1500 м при жените, което не беше сред диамантените дисциплини днес, победата грабна световната шампионка под покрив от Глазгоу 2024 Хайлу Фревейни с 3:58.25 мин. 

Снимки: Gettyimages

