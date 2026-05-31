Диамантената лига в Рабат започна с няколко рекорда

Диамантената лига в Рабат (Мароко) тази вечер започна с няколко рекорда на турнира. Първо в бягането на 100 метра с препятствия, което не беше сред диамантените дисциплини днес, световната рекордьорка Тоби Амусан спечели надпреварата с 12.28 сек (+1.2 м/сек). След нея финишираха световната рекордьорка в зала Девин Чарлтън с 12.40 сек и нидерландската звезда Надин бисер с 12.47 сек.

Рекорд на турнира имаше и в мятането на диск при жените, където двукратната олимпийска шампионка Валери Сион се наложи с 68.75 метра. Нидерландската Йоринде ван Клинкен се нареди втора с 66.72 сек, а световната шампионка от Будапеща 2023 Лаулвуга Таусага допълни тройката с 65.94 м.

Рекорд на турнира и най-добър резултат в света за сезона имаше и в тласкането на гюле при мъжете. Там американката битка беше спечелена от Джо Ковач с 22.58 м, а след него завършиха Райън Краузър с 21.59 м и Джордан Гейст с 21.56 м.

