Магучих стартира с победите в Диамантената лига

Световната рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих започна участието си в Диамантената лига за 2026 г. с победа. Украинката, която тази зима спечели световната титла в зала в Торен, се поздрави с успех на турнира от Диамантената лига в Рабат с постижение от 1.97 м. Тя преодоля височината от втори опит. След като вече си беше гарантирала първото място, Магучих направи два фала на 2.00 м и още един на 2.02 м. Носителката на световна титла Елинор Патерсън (Австралия) завърши втора с 1.94 м, а сръбската звезда Ангелина Топич се нареди трета със същия резултат.

Юлия Левченко, която беше победителка на Диамантената лига в Сямън по-рано през сезона, този път остана четвърта с 1.91 м.

В овчарския скок при жените се наложи световната шампионка от Будапеща 2023 Нина Кенеди с 4.80 м. Втора завърши новозеландката Имоджен Айрис с 4.70 м, а третата позиция също с по 4.70 м поделиха носителката на олимпийска титла Кейти Муун и швейцарката Анджелика Мозер.

“Това не беше резултатът, който очаквах, но е хубаво да се завърна. Успешният ми опит с 1.97 беше наистина добър. Хареса ми техниката на този скок. Единственият ми скок с 2.02 беше много близо, но се нуждаеше от някои технически подобрения. Въпреки това, наистина ми хареса стадионът, атмосферата и всички деца, които дойдоха да ни аплодират. Можеше да се усети, че се интересуват от спорт. Беше страхотно отново да си направя синьо-жълтия грим. Мисля да го правя по-често, защото хората вече не ме разпознават без очна линия. Хора идваха при мен по време на тренировка в родината ми и ме питаха дали съм Ярослава Магучих. Следващото ми състезание ще бъде в Хенгело, Нидерландия. След това отивам в Загреб”, каза Маг учих след победата си в Мароко.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google