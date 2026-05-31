Лъчезар Вълчев със злато в тройния скок при 23-годишните

Европейският медалист в тройния скок за 23-годишни от 2025 г. Лъчезар Вълчев (СКЛА Михаил Желев) стана шампион на България в тази възрастова група при завръщането на шампионата в календара на БФЛА. Състезателят на Атанас Иванов се приземи на 15.84 м (+1.2 м/сек) за титлата. Втори е Николай Тодоров (Лудогорец-Разград) с 14.70 м (-0.3 м/сек), а трети Боян Хаджитодоров (Павел Павлов-Враца) с 14.67 м (+1.7 м/сек).

В овчарския скок при мъжете и жените под 23 г. титлите взеха Виктор Ценков (Бургас 98) с 4.40 м и Ния Гергова (ЦСКА-София) с 3.25 м.

В хвърлянето на чук златните отличия са за Николета Стойкова (СКЛА Черно Море 2005 - Балчик) 36.65 м и нейния съотборник Преслав Вълев с 55.41 м.

На диск победите грабнаха Симеон Касълс (Супер спорт-Варна) с 50.02 (Касъл спечели и сребро на чук) и Мария Габрова (Атлетик-Хасково) с 32.42 м.



Снимка: БФЛА

