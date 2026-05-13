Волов Шумен 2007 разгроми Черноломец

Волов Шумен 2007 надигра гостуващия му Черноломец (Попово) с 5:0. Срещата е от 31-ия кръг на Североизточната Трета лига. Първата половина от двубоя не предвещаваше подобен финал. Имаше равновесие на терена, с положения за гол пред вратите. Една от тези за домакините оползотвори Алекс Наков в 5-ата минута. Шуменският тим доминираше след почивката. Радослав Ковачев удвои в 51-ата минута. В 65-ата пък Наков се разписа за втори път. Димитър Игнатовски вкара четвъртия гол в 78-ата минута. Скоро точен беше и Боян Димов. Шанс за изява в заключителния четвърт час получиха трима юноши от Волов.