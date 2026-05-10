  • 10 май 2026 | 00:19
Черноломец с категоричен успех

Черноломец (Попово) надигра у дома едноименния тим на Аксаково с 3:0. Срещата е от 30-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интересен двубой. Заслужен успех за домакините, с оглед събитията на терена. Те дръпнаха набързо в резултата с головете на Радостин Стоилов и Георги Колев, съответно в 11-а и 17-ата минута. В 30-ата, топката пак спря в мрежата на Аксаково, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. Същото се случи и 58-ата минута. По същата причина, 120 секунди по-късно, реферът не зачете гол и на гостите. Десислав Петков реализира чудесно попадение в 85-ата минута. Адмирации и за футболистите на Аксаково, които при всяка възможност провеждаха контраатаки и бяха близо до почетно попадение.

Гиби: Крайно време беше

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Рилецо удари Левски II

Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

Плакатите "Сираков - вън!" изчезнаха от "Герена"

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Георги Иванов връчи 27-мата на Левски, феновете нахлуха на терена, а “сините” получиха тлъст чек за над 600 хил. евро

Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

