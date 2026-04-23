Украйна уволни Ребров

Украинската футболна федерация (УАФ) обяви в сряда уволнението на Серхий Ребров от поста национален селекционер. Решението идва, след като отборът не успя да се класира за Световното първенство през 2026 г., което ще бъде организирано от САЩ, Мексико и Канада.

Краят на пътя на Украйна към Световното първенство беше поражението с 1:3 от Швеция в мач от полуфиналите на европейския плейоф за квалификации.

Въпреки напускането на треньорския пост, 51-годишният Ребров няма да напусне изцяло федеративната структура. Бившият нападател, който благодари за оказаното му доверие, ще поеме нови функции като вицепрезидент и член на изпълнителния комитет на УАФ.

В официално изявление президентът на федерацията Андрий Шевченко обоснова промяната в посоката. „Благодарим на Серхий Станиславович Ребров за неговата работа и приноса му към формирането на млади футболисти. Днес трябва да продължим напред и да вземем нови решения, които ще формират основата на бъдещия национален отбор“, се казва в бележката.

Серхий Ребров беше начело на украинския национален отбор от 2023 г. Преди да поеме поста, треньорът е работил в клубове като Ал Аин, Ференцварош, Ал Ахли и Динамо Киев, клуб, където се отличи като играч.