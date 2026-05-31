Суко изравни европейския рекорд на 100 м/пр за девойки под 18 г.

Италианската атлетка Алесия Суко изравни най-доброто постижение в Европа на 100 метра с препятствия (76.0 см) за девойки под 18 години. Това се случи по време на състезание в Брешаноне (Италия) по-рано днес.

17-годишната състезателка спря хронометрите на 12.86 секунди (+0.5 м/с), с което повтори рекорда, поставен от словачката Лаура Фрличкова на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Банска Бистрица през 2024 г. Постижението на Суко я нарежда на второ място в световната ранглиста за всички времена в тази възрастова група, като пред нея е единствено ямайката Керика Хил с време от 12.71 секунди.

Суко има право да участва на тазгодишното Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години, което ще се проведе между 16 и 19 юли. Тя ще се стреми да повтори успеха на Фрличкова, като спечели златен медал на родна земя в Риети.

Едва на 16 години, Суко направи своя пробив, печелейки бронзов медал на 100 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки под 20 години в Тампере миналия август, където беше най-младата атлетка във финала.

Суко вече е притежателка на италианските рекорди за девойки под 20 години както на 60 метра с препятствия (8.08), така и на 100 метра с препятствия (13.14) с по-високите 84.0-сантиметрови бариери. Тя ще има право да се състезава в тази възрастова категория до края на сезон 2028.

Снимки: Imago