Ивона Йорданова и Виктор Мухчиев са шампионите на България в шестобоя

Ивона Йорданова (СКЛА Енерджи-Пловдив) и Виктор Мухчиев (СКЛА Тийм Кюлявков) спечелиха титлите в шестобоя на Националния шампионат по многобой под 16 години, който се проведе през уикенда на стадиона на НСА в София. Йорданова и Никол Асенова (Локомотив София-Никола Карапетров) водиха ожесточена битка за златния медал, който в крайна сметка Йорданова спечели с 378 точки, а Асенова остана втора с 373 точки. Йорданова постигна следните резултати за първото място - 15.46 сек на 100 м/пр, 1.53 м в скока на височина, 8.00 м в тласкането на гюле, 27.13 сек на 200 м, 4.93 м в скока на дължина и 1:41.24 мин на 600 м. 

Асенова заслужи среброто с 15.41 сек на 100 м/пр, 1.50 м в скока на височина, 8.18 м на гюле, 27.21 сек на 200 м, 5.02 м в скока на дължина и 1:42.22 мин на 600 м. Бронзовото отличие с актив от 301 точки взе Рая Спасова (СКЛА Ивайло Младенов). 

Мухчиев се пребори за златото в шестобоя при момчетата под 16 г. с актив от 442 точки (12.02 сек на 100 м, 5.82 м в скока на дължина, 10.50 м на гюле, 14.89 сек на 100 м/пр, 1.81 м в скока на височина и 2:24.01 мин на 800 м). Неговият съотборник Алекс Енев заслужи среброто с 426 точки, а Виктор Загорчев (Вая 94-Бургас) се качи на третото място на почетната стълбичка с 418 точки. 

Снимка: БФЛА

