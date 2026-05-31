Стилиян Атанасов и Анна-Мария Петкова са №1 в седмобоя и десетобоя на Националния шампионат под 18 г.

Стилиян Атанасов (ЛК Виктория Варна) и Анна-Мария Петкова (Атлетик-Хасково) спечелиха титлите в десетобоя и седмобоя на Националния шампионат по многобой за юноши и девойки под 18 години, който се проведе този уикенд на стадиона на НСА в София. При юношите Атанасов събра сбор от 4977 точки за златния медал. В отделните дисциплини той постигна 11.80 сек на 100 м, 6.26 м в скока на дължина, 10.03 м на гюле, 1.64 м в скока на височина, 57.38 сек на 400 м, 14.91 сек на 110 м/пр, 25.00 м на диск, 2.65 м в овчарския скок, 32.50 м на копие и 5:47.93 мин на 1500 м.

Йоан Йотков (АК Георги Дъков) се пребори за среброто с 4859 точки, а бронза взе съотборника на шампиона Никола Райчев с 4693 точки.

При девойките шампионката Анна-Мария Петкова събра актив от 4409 точки за първото място. В отделните дисциплини тя постигна 16.80 сек на 100 м/пр, 1.52 м в скока на височина, 11.26 м на гюле, 26.5 на 200 м, 5.23 м в скока на дължина, 29.93 м на копие и 2:30.89 мин на 800 м. Веселина Белчева (ЛК Виктория - Варна) заслужи сребърния медал с актив от 4390 точки, а бронза отиде при Карина Николаева (СК Етър Атлетик) с 3853 точки.



Снимка: БФЛА

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google