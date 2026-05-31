В Черна гора сигурни, че България е по-високо ниво от съперниците им в Лига на нациите, казаха защо са без своята звезда

Ветеранът и първи капитан на Черна гора Стеван Йоветич е бил оставен умишлено извън състава на Черна гора за мачовете с България (утре, 1-и юни) и със Словакия на 5-и юни, тъй като в момента е в процес на преговори за нов клуб за следващия сезон. Това обяви селекционерът на тима Мирко Вучинич пред медиите в Подгорица преди заминаването за Пловдив днес по обяд.

36-годишният нападател изкара два сезона в кипърския гранд Омония и помогна тази година за шампионската титла, като статистиката му е 47 мача и 11 гола. Освев това, в кариерата си е играл за клубове като Фиорентина, Манчестър Сити, Интер (Милано), Севиля, Монако, Олимпиакос. А за представителния тим на малката балканска страна е записал 91 мача и е вкарал 37 попадения.

"Договорът на Стеван с Омония (Кипър) изтече, той води преговори за нов клуб и заедно решихме, че е по-добре за него да пропусне тези два мача. Що се отнася до новите лица, очаквам те да покажат същата сериозност като играчите, които са в националния отбор от по-дълго време, тоест да влязат в тази група от професионалисти“, каза Вучинич.

"Няма изненади. Имаме един ясен принцип – който играе добре, той и ще получи шанс. Що се отнася до вратарите, вярвам на нашия треньор Божидар Вуксанович и съм съгласен с неговия избор“.

По отношение на предстоящите срещи, Вучинич каза: "Всеки мач е важен. Това са приятелски срещи, за мен е много важно да видя колко, какво и къде някой може да даде максимално. Не мога да кажа, че резултатът не е важен, въпреки че са приятелски мачове, но ще бъде различно, когато започне Лигата на нациите“.

Поражението през март от Словения беше отдадено от медиите в страната на лошата физическа подготовка на тима, но Вучинич не е съгласен. Според него това 2:3 е повече плод на индивидуални грешки, които са били необясними дори и за момчета от юношеския футбол. И грешки заради лоша преценка на топката той би простил, но хора, които пестят усилия, няма да толерира.

"Трима играчи имат задължения в клубовете си, те ще се присъединят към нас в България. Така ще бъдем в пълен състав по време на подготовката за мача срещу Словакия“.

Черногорците тренираха тази сутрин на базата на футболния съюз на страната в покрайнините на Подгорица, след което се качиха на чартърния полет за Пловдив. По-късно тази вечер те ще дадат пресконференция и ще направят официална тренировка на стадион „Христо Ботев“.

Крилото на сръбския ФК Нови Пазар Дритон Цамай говори пред медиите в Подгорица преди гостуванията на Черна гора в България и Словакия за приятелски срещи, които са последните преди старта на Лигата на нациите на УЕФА през есента. Черногорците събраха най-добрите си футболисти за срещите на 1-и юни в Пловдив и на 5-и в Кошице, но Цамай май се обърна към медиите, като подчерта, че предстоящите мачове ще бъдат възможност за играчите с по-малко игрово време да впечатлят треньорския щаб.

"Мачовете не са толкова важни откъм резултати, те са преди всичко възможност за играчи, които са имали по-малко игрово време. Съперниците също не са толкова важни, ние сме фокусирани върху себе си, върху играта си, върху това да се подготвим възможно най-добре за Лигата на нациите и това, което ни очаква от септември. Мисля обаче, че следващите съперници са по-добри от тези, които ни очакват в Лигата на нациите, какъвто беше случаят със Словения. Това е добре, защото можем да напреднем още повече и да бъдем готови за оспорвани мачове“, каза Цамай. Черна гора е в група с Кипър, Армения и Латвия в Лигата на нациите.

