Кирил Десподов: Когато играеш за България - всичко или нищо

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов организира второто издание на детския футболен турнир "България, децата и футбола". Инициативата се проведе в родния град на Кирил - Кресна, а дворът на училище "Св. Паисий Хилендарски", в което е учил Десподов, отново се превърна във футболна арена за десетки деца от региона.

И тази година турнирът е с благотворителна кауза, реализирана съвместно с фондация "Слънчеви деца 2024" - организация, посветена на подкрепата на деца и младежи със Синдром на Даун и други специални потребности, както и на техните семейства.

"Отдавна си мислих да създам нещо, което да стимулира децата да спортуват. Живеем във времена, в които има много електроника - таблети, компютри. Децата нямат такъв интерес, какъвто ние имахме едно време - да излезем да ритаме с топката. Исках да направя нещо за децата, които ми дават любов толкова много години. Затова реших да създам този турнир, който да се развива. Радвам се, че започва да става традиция. Изключително съм щастлив.

Надявам се през следващите години да се получава още по-хубаво. Страшно много хора минаха. Искам да отбележа, че видях страшно много хора с тениски на ЦСКА и Левски. Това е добър пример.

Както и миналата година, така и тази, турнирът отново е благотворителен. Ще подкрепим фондация “Слънчеви деца 2024”, създадена от Криско. Много съм щастлив да помогнем с колкото можем. Трябва да им пожелаем успех за това, което правят. Сигурен съм, че с помощта на хората ще успеят да построят този детски център и да подкрепят техните родители. Защото чувам, че родителите са много притеснени. Важно е и за децата, и за родителите да се построи такова нещо. Нека държавата помага, нека хората помагат, защото това се прави за деца в нужда", заяви Десподов пред Sportal.bg, след което сподели очакванията си за предстоящите две контролни срещи на националния отбор - срещу Черна гора (1 юни) и Молдова (5 юни).

Десподов претърпя операция

Възстановяването ми върви много добре. Всеки ден работя. След няколко дни влизам в първия месец след операцията. Надявам се да се върна по-силен и да нямам болките, които имах цяла година. Изтърпях страшно много.

Пожелавам успех на момчетата. За съжаление няма да мога да бъда в Пловдив да ги гледам. Надявам се да се получат добри контроли. Има много дебютанти, но и много контузени. Това е добър шанс за момчетата да покажат, че заслужават да бъдат в националния отбор. Когато играе за България - всичко или нищо. Да се подготвим по най-добрия начин за предстоящите квалификации", каза още Кирил Десподов.

