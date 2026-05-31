FIVB наложи санкции на фиипинската федерация

Международната федерация по волейбол (FIVB) суспендира с незабавен ефект Филипинската национална федерация по волейбол (PNVF) заради сериозни проблеми в управлението и предполагаеми нарушения на Етичния кодекс на организацията.

Решението е взето от Борда на администрацията на FIVB съгласно член 13.1.1 от Дисциплинарния правилник на централата. В официалното си съобщение международната федерация посочва, че срещу PNVF се води разследване от независимата Етична комисия на FIVB.

„Въпреки продължаващите дипломатически усилия на FIVB за намиране на устойчиво решение за бъдещето на волейбола във Филипините, суспендирането беше счетено за необходимо, за да бъдат защитени спортът, състезателите и дългосрочните ангажименти за развитието на волейбола в страната“, се казва в позицията на международната федерация.

Като част от предприетите мерки FIVB назначава специален временен комитет (Ad Hoc Committee), който ще управлява дейността на PNVF до разрешаването на кризата. Председател на структурата е членът на Изпълнителния комитет на FIVB Хила Асанума, а в нея влизат още представители на юридическия и административния отдел на международната федерация.

Сред непосредствените задачи на временния комитет ще бъдат осигуряването на участието на филипинските национални отбори в предстоящите международни състезания, както и гарантирането на успешното провеждане на предстоящия турнир от женската Лига на нациите във Филипините. Припомняме, че страната бе определена за домакин на световното първенство за жени през 2029.

В официалното съобщение не се посочват конкретни нарушения, довели до санкцията. През последните месеци обаче около филипинската федерация се натрупаха сериозни противоречия, свързани с управлението на организацията и финансовото приключване на Световното първенство за мъже през 2025 година.

Шампионатът се проведе във Филипините, като финалната фаза беше организирана в Пасай Сити. Именно там българският национален отбор достигна до финала на световното първенство и завоюва сребърните медали след едно от най-успешните си представяния на световен шампионат през последните десетилетия.

Въпреки наложената санкция FIVB подчертава, че остава ангажирана с развитието на волейбола във Филипините и вече е изготвила ясен план за възстановяване на пълноправния статут на федерацията след изпълнение на поставените изисквания.

Суспендирането на PNVF е едно от най-сериозните дисциплинарни решения на международната федерация през последните години и идва само няколко месеца след домакинството на Световното първенство за мъже, превърнало се в най-голямото волейболно събитие в историята на страната.

