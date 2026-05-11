Двама национали ще играят заедно в шампионата на Гърция

Двама родни национали ще продължат заедно кариерата в шампионата на Гърция, научи Sportal.bg.

24-годишният посрещач Самуил Вълчинов, който през последния сезон бе част от Консар (Равена), и 24-годишният разпределител Любослав Телкийски, който през този сезон спечели Суперкупата и игра финал в efbet Супер Волей с Нефтохимик 2010 (Бургас), ще играят заедно в гръцкия Фойникас (Сирос).

Сериозна помощ за трансфера е оказал бившият национал Боян Йорданов, който от дълги години се състезава успешно в шампионата на Гърция.

Очаква се двамата български национали, които в момента тренират под ръководството на Джанлоренцо Бленджини с националния отбор в Самоков, да бъдат титуляри за тима на Фойникас, който има амбиции за отлично представяне през новия сезон.

Очаква се скоро от Фойникас да представят Вълчинов и Телкийски като нови попълнения на тима.