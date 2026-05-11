Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Двама национали ще играят заедно в шампионата на Гърция

Двама национали ще играят заедно в шампионата на Гърция

  • 11 май 2026 | 10:34
  • 486
  • 0

Двама родни национали ще продължат заедно кариерата в шампионата на Гърция, научи Sportal.bg.

24-годишният посрещач Самуил Вълчинов, който през последния сезон бе част от Консар (Равена), и 24-годишният разпределител Любослав Телкийски, който през този сезон спечели Суперкупата и игра финал в efbet Супер Волей с Нефтохимик 2010 (Бургас), ще играят заедно в гръцкия Фойникас (Сирос).

Сериозна помощ за трансфера е оказал бившият национал Боян Йорданов, който от дълги години се състезава успешно в шампионата на Гърция.

Феноменален Боян Йорданов изведе Арис към елита в Гърция след страхотен обрат
Феноменален Боян Йорданов изведе Арис към елита в Гърция след страхотен обрат

Очаква се двамата български национали, които в момента тренират под ръководството на Джанлоренцо Бленджини с националния отбор в Самоков, да бъдат титуляри за тима на Фойникас, който има амбиции за отлично представяне през новия сезон.

Сериозни промени във вицешампиона Нефтохимик
Сериозни промени във вицешампиона Нефтохимик

Очаква се скоро от Фойникас да представят Вълчинов и Телкийски като нови попълнения на тима.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Дамян Колев: За мен е голяма привилегия да бъда част от Левски

Дамян Колев: За мен е голяма привилегия да бъда част от Левски

  • 10 май 2026 | 20:46
  • 1380
  • 0
Световни вицешампиони и Любо Ганев наградиха българските волейболни звезди на бъдещето

Световни вицешампиони и Любо Ганев наградиха българските волейболни звезди на бъдещето

  • 10 май 2026 | 20:37
  • 2873
  • 0
Юношите на Левски спечелиха титлата след успех на финала над ЦСКА с 3:1

Юношите на Левски спечелиха титлата след успех на финала над ЦСКА с 3:1

  • 10 май 2026 | 20:28
  • 3628
  • 9
Алекс Грозданов и Богданка изпуснаха титлата, Заверче с историческо постижение

Алекс Грозданов и Богданка изпуснаха титлата, Заверче с историческо постижение

  • 10 май 2026 | 19:44
  • 4940
  • 0
Мъжкият национален отбор на Италия се събира в Рим, Де Джорджи повика 15 състезатели

Мъжкият национален отбор на Италия се събира в Рим, Де Джорджи повика 15 състезатели

  • 10 май 2026 | 17:52
  • 1422
  • 0
Д-р Маджуров: Договорът на Цветан Соколов е за 2+1 години

Д-р Маджуров: Договорът на Цветан Соколов е за 2+1 години

  • 10 май 2026 | 16:18
  • 9579
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Пуснаха билетите за финала! Феновете на ЦСКА изкупиха 6000 билета за 20 минути

Пуснаха билетите за финала! Феновете на ЦСКА изкупиха 6000 билета за 20 минути

  • 11 май 2026 | 10:33
  • 3082
  • 9
Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

  • 10 май 2026 | 23:55
  • 73652
  • 595
Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

  • 10 май 2026 | 23:45
  • 28732
  • 21
Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
  • 33112
  • 37
Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

  • 10 май 2026 | 21:05
  • 31052
  • 72
Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

  • 10 май 2026 | 20:33
  • 58903
  • 237