Фойникас представи Любослав Телкийски

  • 30 май 2026 | 08:07
Гръцкият Фойникас Сирос представи официално национала Любослав Телкийски. Разпределителят е едно от новите попълнения на тима, като през следващия сезон ще играе рамо до рамо с друг национал - Самуил Вълчинов.

В момента и двамата се подготвят с националния отбор за участието си в Лигата на нациите.

През изминалия сезон Телкийски бе част от Нефтохимик 2010 (Бургас), с който печели сребърните медали в първенството и Купата на България. В първия си период с бургазлии спечели шампионската титла в Супер Волей през сезон 2022/2023.

Двама национали ще играят заедно в шампионата на Гърция
Това е първият му трансфер извън България.

Зад гърба си има сезони с Берое 2016 (Стара Загора), Добруджа 07 (Добрич) и Пирин (Разлог).

След подписването на договора си Любослав Телкийски каза: „Много съм развълнуван за новия сезон! Когато получих предложението от Фойникас, не ми отне много време да взема решение. Говорих и с Рикардо (б.р. Рикардо Жуниор, с който бяха съотборници в Нефтохимик) и той ми каза много добри думи за отбора и острова. Ще дам всичко от себе си за отбора и феновете. Искам да се класираме възможно най-високо в крайното класиране.“

