  • 31 май 2026 | 19:30
  • 512
  • 0
CEV готви голяма промяна

Европейската конфедерация по волейбол (CEV) е на път да въведе голяма промяна в регламента на клубните турнири през последните години. От новия сезон т.нар. "златен гейм" ще се играе винаги, когато двата отбора си разменят по една победа в елиминационната фаза, независимо от резултатите в отделните геймове. За тази промяна съобщават полските медии.

Така на практика отпада досегашната система, при която крайният победител се определяше чрез натрупаните точки от двата мача:

3:0 или 3:1 носеше 3 точки

3:2 носеше 2 точки за победителя и 1 за загубилия

При равенство в точките се стигаше до златен гейм.

Именно този регламент създаваше ситуации, в които реваншите губеха интригата си още преди последната точка.

Новият формат е значително по-разбираем и за феновете:

Един отбор печели и двата мача – продължава напред.

Отборите си разменят по една победа – играе се златен гейм.

