  • 31 май 2026 | 18:49
  • 187
  • 0
ЦСКА грабна категорично титлата при момчетата до 18 години

Момчетата на ВК ЦСКА под 18 години, водени от треньора Симеон Симеонов, спечелиха шампионската титла.

“Червените” победиха на финала Арда (Кърджали) с категоричното 3:0 (25:18, 25:20, 25:17) в зала “Иван Вазов” в Стара Загора.

ЦСКА достигна до златните медали без нито една загуба. В груповата фаза победиха Монтана с 3:0, Славия с 3:1, Арда с 3:0, а на полуфинала надделяха над ВА Стойчев – Казийски с 3:1.

Трима от “червените” волейболисти грабнаха и индивидуални награди:

Никола Великов - MVP

Кръстин Илов - най-добър блокировач

Ивайло Донев - най-добро либеро.

