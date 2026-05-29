  • 29 май 2026 | 14:45
Бивш стрелец на ЦСКА празнува сред легенди - получи чим от "Армията"

Редица български легенди почетоха празника за 75-ата годишнина на бившия футболист и треньор Никола Христов. Бившият нападател на Дунав (Русе), ЦСКА и Ботев (Враца) отпразнува рождения си ден в компанията на футболисти и деятели от близкото и по-далечното минало, както и бивши негови съотборници от "армейския" тим, с който е ставал шампион на България и е записал паметни мачове и голове в Европа срещу Валенсия. Сред гостите му бяха председателят на клуба на Радослав Здравков, Пламен Марков, Анатоли Нанков, Методи Томанов, Красимир Горанов и родният финансист Кирил Евтимов.

Рожденикът, който е ставал и балкански шампион за младежи с България, разписа фланелка на националния отбор, в която личат и автографите на няколко поколения футболисти. Сред даровете пък имаше паметен екип на ЦСКА с номер 75 и неговото име на гърба, както и много други отличия и плакети. Христов получи за спомен и тревен чим от стадион "Българска армия" преди началото на ремонта на съоръжението, който се очаква да приключи скоро. Вчера годишнината на Никола Христов бе почетена и от официалния профил на Дунав в социалните мрежи. Той има над 200 попадения с екипа на "драконите". Капитан е и неизменна част от знаменития русенски отбор, който се изправя в незабравимите дуели срещу Рома в турнира за Купата на УЕФА през 1975 г. Христов изгражда и успешна треньорска кариера, като предава опита си и от скамейката на Дунав, Спартак (Варна), Добруджа, Корабостроител и Локомотив (Русе) и др.

