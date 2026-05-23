Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенковски (Исперих)
  3. Устрем надви Бенковски

Устрем надви Бенковски

  • 23 май 2026 | 20:36
  • 889
  • 0
Устрем надви Бенковски

В Добрич, Устрем (Дончево) се наложи с 3:2 над гостуващия му Бенковски (Исперих). Срещата е от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига. Вихрено начало на домакините, които пропиляха няколко положения до средата на първото полувреме. Едва след това Иван Цачев материализира предимството им. Още два пропуска пред вратата на гостите до почивката. Веднага след нея Павел Георгиев изравни резултата. Моментално обаче Дейвид Венциславов отново изведе Устрем напред. Скоро Цачев се разписа за втори път. Серги Кешкерян реализира второто попадение за Бенковски в 76-ата минута. До края беше интересно, но шести гол не падна.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември победи ЦСКА и е на крачка от титлата в Елитната група до 18 години

Септември победи ЦСКА и е на крачка от титлата в Елитната група до 18 години

  • 23 май 2026 | 17:00
  • 3381
  • 1
Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

  • 23 май 2026 | 19:52
  • 23493
  • 23
Спортист (Своге) се измъчи срещу Хебър, но успя да вземе своето и оцеля

Спортист (Своге) се измъчи срещу Хебър, но успя да вземе своето и оцеля

  • 23 май 2026 | 19:53
  • 5511
  • 10
Найденов за съдиите на Лудогорец - ЦСКА: Леле, леле, смея се с глас!

Найденов за съдиите на Лудогорец - ЦСКА: Леле, леле, смея се с глас!

  • 23 май 2026 | 16:26
  • 9603
  • 41
Септември (Сф) и Лудогорец не се победиха в дербито при 17-годишните

Септември (Сф) и Лудогорец не се победиха в дербито при 17-годишните

  • 23 май 2026 | 15:36
  • 758
  • 2
Локомотив (Пловдив) се похвали с национал

Локомотив (Пловдив) се похвали с национал

  • 23 май 2026 | 15:24
  • 1335
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Силезия къп": България 0:1 Полша! Следете мача ТУК!

"Силезия къп": България 0:1 Полша! Следете мача ТУК!

  • 23 май 2026 | 21:28
  • 14388
  • 3
Финалът за Купата на Германия: Байерн 0:0 Щутгарт, по-добра игра на швабите

Финалът за Купата на Германия: Байерн 0:0 Щутгарт, по-добра игра на швабите

  • 23 май 2026 | 21:00
  • 5202
  • 18
Карвахал и Алаба титуляри в последния си мач (съставите)

Карвахал и Алаба титуляри в последния си мач (съставите)

  • 23 май 2026 | 20:39
  • 1629
  • 38
Валенсия - Барселона, Левандовски за последно с екипа на каталунците

Валенсия - Барселона, Левандовски за последно с екипа на каталунците

  • 23 май 2026 | 21:06
  • 828
  • 6
Екшън в Перник: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха при аматьорите! Бесни фенове къртят, рутят и гърмят

Екшън в Перник: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха при аматьорите! Бесни фенове къртят, рутят и гърмят

  • 23 май 2026 | 20:08
  • 25387
  • 125
Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

  • 23 май 2026 | 19:52
  • 23493
  • 23