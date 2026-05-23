Устрем надви Бенковски

В Добрич, Устрем (Дончево) се наложи с 3:2 над гостуващия му Бенковски (Исперих). Срещата е от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига. Вихрено начало на домакините, които пропиляха няколко положения до средата на първото полувреме. Едва след това Иван Цачев материализира предимството им. Още два пропуска пред вратата на гостите до почивката. Веднага след нея Павел Георгиев изравни резултата. Моментално обаче Дейвид Венциславов отново изведе Устрем напред. Скоро Цачев се разписа за втори път. Серги Кешкерян реализира второто попадение за Бенковски в 76-ата минута. До края беше интересно, но шести гол не падна.