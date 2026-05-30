Историческа обиколка донесе полпозишъна на Марко Бедзеки в Италия

Марко Бедзеки спечели своя едва втори полпозишън от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира в квалификацията преди домашната си Гран При на Италия с историческа обиколка на пистата „Муджело“.

A record-breaking pole on home turf for Bez, with the fastest-ever lap around Mugello 🔥🇮🇹#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/eyAMuuuFUE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2026

Във второто си излизане на пистата в решителните 15 минути на битката за полпозишъна заводският пилот на Априлия завъртя тур за 1:43.921, което е и първата обиколка за под 1:44 на трасето в Тоскана. Така той изпревари с 0.224 секунди Раул Фернандес от Тракхаус Априлия, а доминацията на марката от Ноале в съботната сутрин оформи Хорхе Мартин, който завърши на 0.363 зад Бедзеки и ще стартира трети.

BEZ WITH A SCORCHER HERE!#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/mjTeHm5pBj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2026

При завръщането си на стартовата решетка световният шампион Марк Маркес ще потегли от четвъртото място пред Фермин Алдегер и Франческо Баная, които ще му правят компания на втората редица. Фабио Ди Джанантонио, който беше най-бърз във всички тренировки преди квалификацията, не успя да пренесе своята скорост и във важната сесия, оставайки на седмото място пред Диого Морейра и Франко Морбидели, които ще допълнят третия ред. Най-бавни във втората фаза на квалификацията бяха Педро Акоста, Енеа Бастианини и Алекс Ринс, които ще си разделят четвъртата редица на стартовата решетка.

В края на първата фаза на квалификацията най-бърз с време от 1:44.538 беше Фернандес, който изпревари с 0.227 Акоста и двамата продължиха към решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана съотборникът на Фернандес в Тракхаус Априлия Ай Огура, който завърши на 0.087 зад Акоста и ще трябва да потегли 13-ти в спринта и състезанието на „Муджело“.

Японецът ще раздели петата редица с Брад Биндър и Жоан Мир, а зад тях на шестата ще се наредят Лука Марини, Джак Милър и Фабио Куартараро, за когото това е най-слабата квалификация от началото на сезона. Маверик Винялес, Топрак Разгатлиоглу и Микеле Пиро ще оформят седмия ред, а самотен на последния ще бъде Кал Кръчлоу, който този уикенд участва в MotoGP за първи път от 2023 година насам като заместник на контузения Йоан Зарко в LCR Хонда.

Уикендът за Гран При на Италия, седми кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 16:00 часа българско време по-късно днес със спринтовата надпреварата на „Муджело“, която ще бъде с продължителност от 11 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Снимки: Gettyimages