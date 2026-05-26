  Sportal.bg
  2. Черно море
  3. "Моряците" спазиха традиции, но има неяснота около основни играчи

"Моряците" спазиха традиции, но има неяснота около основни играчи

  • 26 май 2026 | 09:15
И в последния си драматичен мач срещу Арда, определил отбора, който ще играе бараж за евроквота, „моряците“ спазиха традицията от последните няколко сезона. Варненци започнаха с трима юноши, а още шестима останаха на резервната скамейка, начело с най-младите в групата – Емануел Няголов и Кристиян Михайлов. По-резонен е въпросът сега, след края на сезона, дали основните играчи, които имаха съществен принос за силните игри през последните три шампионата, ще останат и през следващия сезон, за да бранят моряшката чест.

Интересен е казусът с четирима от ветераните, за които определено важи поговорката, че „в старите кучета има още хляб“. Става въпрос за Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Васил Панайотов и Цветомир Панов. 36-годишният Живко Атанасов, с известни прекъсвания, изигра девет сезона и се превърна в истински стожер на отбраната на Черно море. Заедно с 33-годишния Влатко Дробаров, който пък е чужденецът с най-много участия с фланелката на клуба, двамата изградиха отличен синхрон в центъра на черноморската защита, а самоотвержената им игра в редица срещи бе в центъра на вниманието.

Навършващият скоро 36 години Васил Панайотов се присъедини към отбора през 2018 година от Левски. Каквото и да се каже за „белия дроб“ на „моряците“, ще бъде малко – опит, битка и лидерски качества. Най-възрастният – Цветомир Панов – е на 37 години и е част от отбора от 2019 година. През тези години той бе еднакво полезен както като десен, така и като ляв бранител, а контузиите, които получаваше, не го отказваха, а го мотивираха да се връща по-силен. Сега остава да се разбере дали ръководството ще гласува заслужено доверие на „старите кучета“ поне за още един сезон.

Пламен Трендафилов

Митко Евтимов: Вие се гаврите с хората!

