Марк Маркес получи зелена светлина да продължи в Гран При на Италия

Световният шампион Марк Маркес получи зелена светлина да продължи участието си в уикенда за Гран При на Италия в MotoGP след допълнителния медицински преглед, който му беше направен.

Испанецът пропусна последните две състезания в кралския клас заради контузията на дясното стъпало, която получи при падането си в края на спринта в Льо Ман на 9 май. Вчера той беше допуснат до участие в първата свободна тренировка на „Муджало“, а след нея трябваше да се яви отново при медиците.

Този преглед е бил преминат успешно от страна на Маркес, който ще може да продължи участието си в домашния уикенд на Дукати.

