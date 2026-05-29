От Мерцедес потвърдиха причината за отпадането на Ръсел

Повреда в батерията е причината за отпадането на Джордж Ръсел от Гран При на Канада в неделя, като пилотът на Мерцедес беше начело, но спря в 30 обиколка на състезанието.
„Уикендът за Гран При на Канада беше важен за нас, тук използвахме първия ни сериозен пакет подобрения по колата и се надявахме, че новите неща ще се докажат като ефективни – обясни техническият директор на Мерцедас Джеймс Алисън. – Точно така и стана.
„Но уикендът, в който се представихме изключително добре от гледна точка на ефективността на автомобила ни, беше помрачен от проблемите с надеждността на болида на Джордж.
„Отказът на задвижващата система на Джордж е причинен от неизправност в батерията. Дефектът се е проявил след първата една трета на състезанието и след това е било въпрос на време всичко да откаже.
„След състезанието установихме, че батерията е страдала от сериозно прегряване. Сега трябва да установим причината за това и да я отстраним преди старта в Монако.“
Кой е най-силният пилот във Формула 1 според Райконен?
