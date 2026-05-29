Звезди от Формула 1 дариха свои вещи за благотворителен търг

Някои от най-големите звезди във Формула 1 дариха свои вещи за традиционния благотворителен търг, който и тази година ще се проведе в дните на състезателния уикенд за Гран При на Монако.

Сред дарителите са Шарл Леклер, Фернандо Алонсо, Ландо Норис, Ален Прост и Оскар Пиастри, а търгът Formula One for Life се провежда с подкрепата на принц Албер II и събраните средства отиват за фондацията „Антоан Алено“.

Фондацията е основана от Яник Алено и носи името на сина му, загинал в автомобилна катастрофа, като организацията събира пари, за да помага на семейства, загубили дете в автомобилна катастрофа и също така финансира кампании за подобряване на безопасността на пътя.

От Мерцедес потвърдиха причината за отпадането на Ръсел

Участниците ще могат да наддават за каски на Леклер, Алонсо, Пиастри и Алекс Албон, като те са носени от тях и се предлагат с автографи на пилотите. Също така се предлагат и състезателни гащеризони също с автографи на Прост, Пиастри, Пиер Гасли, Оливие Панис и Жан Алези, пилотски ръкавици, компоненти от състезателни коли и посещения на състезания.

Снимки: Imago

Хорхе Мартин потвърди още една контузия, отрече да е имал сътресение

Трето поколение на Ауди R8? Звучи като добра идея

Кой е най-силният пилот във Формула 1 според Райконен?

Ферари с промени в аеродинамиката за Барселона

Статистиката казва, че Антонели ще стане шампион

Изненада! Бриаторе с много висока оценка за Колапинто

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

Турицов си намери отбор в Грузия

Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

Ето с кои футболисти Аржентина ще защитава световната си титла

