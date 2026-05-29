  Самуил Иванов започва нова битка на „Залцбургринг"

Самуил Иванов започва нова битка на „Залцбургринг"

Самуил Иванов започва нова битка на „Залцбургринг“

Българският пилот във Формула 4 Централна Европа Самуил Иванов стартира днес в тестовите сесии на пистата „Залцбургринг“, където ще се проведе втория кръг от сезон 2026.

„Залцбургринг“ не е много по-сложна и технична от „Ред Бул Ринг“, но има много по-бързи участъци – обясни за Sportal.bg Иванов. – В първата част има един шикан и един обратен завой – това са местата, на които може да се спечели или загуби време.

Руйков: Колата ми все още не е достатъчно бърза

„Във втората са бързите завои от 6 до 10 включително, където траекториите са супер важни и не можеш да връщаш газта в тези бързи криви. И в края на обиколката е по-дългия обратен завой №12 и тройният шикан, който извежда на старт-финалната права. Точно преди тях е много трудният завой №11, който е веднага след правата и скоростта на влизане в него ще е определяща за темпото в последната част.

„Нивото на конкуренция е много високо, борим се за всяка стотна от секундата, но на „Ред Бул Ринг“ нямахме късмет. Имам скорост, усещам все по-добре колата и знам, че мога да стигна до финала на втория кръг.“

Самуил Иванов: Този уикенд имах скорост, но нямах късмет

Вторият кръг от сезон 2026 във Формула 4 Централна Европа е този уикенд на „Залцбургринг“.

Руйков: Колата ми все още не е достатъчно бърза

Руйков: Колата ми все още не е достатъчно бърза

  • 29 май 2026 | 11:33
  • 485
  • 1
Солберг и Ожие преследват Еванс в рали „Япония"

Солберг и Ожие преследват Еванс в рали „Япония“

  • 29 май 2026 | 11:10
  • 700
  • 0
Дебютант загина в квалификация на остров Ман

Дебютант загина в квалификация на остров Ман

  • 29 май 2026 | 10:35
  • 1256
  • 0
Звезди от Формула 1 дариха свои вещи за благотворителен търг

Звезди от Формула 1 дариха свои вещи за благотворителен търг

  • 29 май 2026 | 10:12
  • 863
  • 0
От Мерцедес потвърдиха причината за отпадането на Ръсел

От Мерцедес потвърдиха причината за отпадането на Ръсел

  • 29 май 2026 | 09:58
  • 1927
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

  • 29 май 2026 | 08:53
  • 4691
  • 0
ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 7514
  • 37
Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

  • 29 май 2026 | 08:00
  • 11690
  • 56
Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

  • 29 май 2026 | 10:06
  • 7423
  • 2
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 9934
  • 3
От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

  • 29 май 2026 | 00:04
  • 25439
  • 240
Ето с кои футболисти Аржентина ще защитава световната си титла

Ето с кои футболисти Аржентина ще защитава световната си титла

  • 29 май 2026 | 03:36
  • 18099
  • 12