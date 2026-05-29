Самуил Иванов започва нова битка на „Залцбургринг“

Българският пилот във Формула 4 Централна Европа Самуил Иванов стартира днес в тестовите сесии на пистата „Залцбургринг“, където ще се проведе втория кръг от сезон 2026.

„Залцбургринг“ не е много по-сложна и технична от „Ред Бул Ринг“, но има много по-бързи участъци – обясни за Sportal.bg Иванов. – В първата част има един шикан и един обратен завой – това са местата, на които може да се спечели или загуби време.

„Във втората са бързите завои от 6 до 10 включително, където траекториите са супер важни и не можеш да връщаш газта в тези бързи криви. И в края на обиколката е по-дългия обратен завой №12 и тройният шикан, който извежда на старт-финалната права. Точно преди тях е много трудният завой №11, който е веднага след правата и скоростта на влизане в него ще е определяща за темпото в последната част.

„Нивото на конкуренция е много високо, борим се за всяка стотна от секундата, но на „Ред Бул Ринг“ нямахме късмет. Имам скорост, усещам все по-добре колата и знам, че мога да стигна до финала на втория кръг.“

