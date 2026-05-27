Мениджърите в Англия пренебрегнаха Артета въпреки триумфа в Премиър лийг

Мениджърът на Арсенал Микел Артета сензационно бе пренебрегнат за голямата награда Мениджър на годината, връчвана от Асоциацията на мениджърите във всички нива на местния професионален футбол. Испанският наставник, който донесе титлата на “артилеристите” след цели 22 години прекъсване, очаквано получи наградата за най-добър наставник в Премиър лийг, но не и най-голямото и престижно отличие, което се връчва за постиженията сред всички дивизии.

Артета е мениджър на сезона в Премиър лийг

То бе спечелено от Франк Лампард, който успя триумфира по безапелационен начин в Чемпиъншип с тима на Ковънтри и върна “небесносините” в най-високото ниво на английския футбол след 25 години прекъсване. Претенденти за голямата награда Мениджър на годината бяха още Кийт Андрюс от Брентфорд, Унай Емери от Астън Вила, Джосеп Гуардиола от Манчестър Сити, Андони Ираола от Борнемут, Майкъл Скуба, който води Линкълн, както и мениджърът на Бромли Анди Уудман.

Следвай ни:

Снимки: Imago