Иван Станчев: Да не развалим добрите впечатления

Утре, Волов-Шумен 2007 гостува на Фратрия II (Варна). Срещата е от 34-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Последен мач, едва след него ще почиваме. Трябва да го изиграем, както се представихме в предишните – сериозно. Ако не го направим, рискуваме да развалим добрите впечатления от представянето ни досега. Излизаме срещу отбор, чийто треньори и млади футболисти горят от амбиция да се развиват и израстват във всяко отношение. Играят бързо и агресивно. Смятам, че имаме нужния потенциал да постигнем успех“, коментира пред Sportal.bg президента на шуменски клуб Иван Станчев.

